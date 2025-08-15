La ONCE celebra este viernes 15 de agosto el Cupón Extra de Verano 2025. Desde el año 2000 siempre tiene lugar en esta jornada, coincidiendo con el festivo de la Asunción de la Virgen María.
Información util del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE
Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 14 de agosto de 2025
-
Cupón Extra de Verano ONCE | ¿Cuántos premios de 120 € se reparten por las tres últimas cifras?
-
Cupón Extra de Verano ONCE | ¿Cuántos premios de 1 200 € se reparten por terminaciones?
-
Cupón Extra de Verano ONCE | ¿Cuántos premios complementarios de 40 000 € hay?
Hay 119 premios de 40 000 € correspondientes a las mismas cinco cifras sin serie coincidente
-
Cupón Extra de Verano ONCE | ¿Cuál es el premio mayor del sorteo?
-
Cupón Extra de Verano ONCE |¿Hasta qué hora se puede comprar el cupón?
Se puede comprar hasta aproximadamente las 20:55–21:00 horas del propio día
-
Sorteo Cupón Extra de Verano ONCE | ¿Cuál es el precio del cupón?
-
Sorteo Cupón Extra de Verano ONCE |¿Cómo puedo seguir el sorteo en directo?
Puedes seguirlo en directo a través del directo realizado por EL ESPAÑOL
-
¿Cuándo se celebra el Sorteo Extra de Verano de la ONCE?
-
Sorteo Cupón Extra de Verano ONCE | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 que se llevará a cabo este viernes. El sorteo comenzará a las 21.25 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!