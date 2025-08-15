¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 que se llevará a cabo este viernes. El sorteo comenzará a las 21.25 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!