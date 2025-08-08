Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 7 de agosto son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 18.698
Segundo premio (6.000 €): 77.297
Últimas 4 cifras (75 €): 1023, 8129, 4521 y 7932
Últimas 3 cifras (15 €): 052, 017, 530, 658, 339, 428 y 181
Últimas 2 cifras (6 €): 30, 23, 79, 84, 70, 59, 02, 89 y 30
Reintegros (3 €): 6, 2 y 8
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Los premios están sujetos a impuestos?
Sí, los premios superiores a 40.000 euros tienen una retención del 20% sobre el exceso.
Comprobar Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 7 de agosto de 2025. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se celebrará el próximo sábado 9 de agosto de 2025.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
Comprobar Lotería Nacional, hoy | Resultados del sorteo del jueves 7 de agosto
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué sorteos habrá mañana?
Mañana, viernes 8 de agosto, Loterías y Apuestas del Estado celebrará un nuevo sorteo de Bonoloto. Tendrá lugar a las 21:30 horas. Además, como cada viernes, ONCE también sorteará un nuevo sorteo del Cuponazo
Lotería Nacional jueves | ¿Cómo se realiza el sorteo?
El sorteo se lleva a cabo mediante un sistema de bombos múltiples, donde se extraen las combinaciones ganadoras de forma aleatoria.
Comprobar Lotería Nacional hoy: ¿Los premios están sujetos a impuestos?
Sí, los premios superiores a 40.000 euros tienen una retención del 20% sobre el exceso.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo comprobar si mi décimo ha sido premiado?
Puedes verificar los resultados en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en EL ESPAÑOL que publiquen los números premiados.
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué sorteos habrá mañana?
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 60.000€ al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000€ al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo?
Cada décimo cuesta 3 euros.