Extra del Día del Padre ONCE 2024: horario y dónde ver el sorteo en directo

Cupón Extra Día del Padre ONCE 2024. ONCE

Se aproxima una de las fechas más significativas para los españoles: el Día del Padre. Cada 19 de marzo, en nuestro país se celebra esta jornada dedicada a honrar a los padres. Este Día del Padre es una ocasión en la que se expresa afecto y gratitud hacia los progenitores, a menudo a través de regalos que simbolizan el cariño de los hijos hacia ellos. Aunque para muchos pasa desapercibido, su origen se remonta al año 1910.

La impulsora del Día del Padre fue Sonora Smart Dodd, hija de un veterano de la Guerra Civil estadounidense, quien consideró que, al igual que se celebra el Día de la Madre, también era importante reconocer la figura paterna. Desde entonces, esta festividad se ha celebrado anualmente en España, adquiriendo cada vez más relevancia, llegando incluso a que la ONCE organice un sorteo especial para conmemorarlo.

Este año, la ONCE mantiene la tradición y el martes 19 de marzo se llevará a cabo el Sorteo Extraordinario del Día del Padre, con un premio total de 17 millones de euros para el cupón ganador. El sorteo dará inicio a las 21:15 horas y será retransmitido en directo a través de la página web oficial de la ONCE. Alternativamente, aquellos interesados podrán seguirlo minuto a minuto mediante la cobertura especial que ofrecerá EL ESPAÑOL.

Cupón Extra la ONCE 2024. ONCE

Además de los 17 millones de euros destinados al cupón premiado, el Sorteo Extra del Día del Padre distribuirá otros premios significativos. Se entregarán 99 premios de 40.000 euros a los números de cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a los números con las cuatro últimas cifras correctas, 9.000 premios de 100 euros a los números que coincidan con las tres últimas cifras, y 90.000 premios de 10 euros a aquellos números que compartan las dos últimas cifras.

Es importante tener en cuenta que participarán en el sorteo un total de 100.000 números de cinco cifras, abarcando desde el 00000 hasta el 99999, junto con un número de serie que variará entre el 1 y el 100. En total, la ONCE repartirá 100.000 premios durante el sorteo. Además, los interesados podrán adquirir cupones por un precio de 5 euros para participar en esta emocionante oportunidad.

Una vez concluido el sorteo, los participantes tendrán la posibilidad de verificar los resultados del Sorteo ONCE Día del Padre para determinar si su número ha sido agraciado con algún premio. Asimismo, podrán acceder a todos los detalles del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE a través del enlace que proporciona los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE en su página web.

Dónde comprar los cupones

Aquellas personas que deseen participar en el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE podrán adquirir los cupones a través de JuegosONCE, la única plataforma oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE. Desde este portal web, los interesados tendrán la oportunidad de comprar sus cupones de manera online para el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE de este año.

Para poder realizar la compra en el sitio web, será necesario iniciar sesión con el DNI y la contraseña correspondiente, o bien, registrarse en JuegosONCE de manera completamente gratuita. Los cupones estarán disponibles para su compra hasta las 21:00 horas del mismo 19 de marzo de 2024.

Dónde cobrar los premios si resultas ganador

Las personas que participen en el Sorteo Extra del Día del Padre comprando el Cupón de la ONCE a través de JuegosONCE y resulten premiadas, deben tener en cuenta que la ONCE depositará automáticamente el premio en su cuenta virtual de JuegosONCE. Desde esta plataforma, podrán utilizar el dinero premiado para jugar a otros productos de lotería disponibles en JuegosONCE, o bien, transferir el premio a su cuenta bancaria sin incurrir en ningún costo adicional. Es importante destacar esta facilidad para gestionar los premios obtenidos de forma eficiente y sin complicaciones.

Cuánto se lleva Hacienda

A partir del 1 de enero de 2020, se estableció que los premios de loterías inferiores a 40.000 € quedan exentos de impuestos. Esto significa que para el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE en 2024, cualquier premio que no supere los 40.000 € estará libre de impuestos. Sin embargo, para premios superiores a este monto, se aplicará una retención del 20% únicamente sobre la cantidad que exceda los 40.000 €.