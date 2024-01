Comprobar resultados de la Bonoloto del miércoles, 3 de enero de 2024

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, miércoles 3 de enero de 2024, un nuevo sorteo de la Bonoloto.

Premios del sorteo de Bonoloto

El total de la recaudación obtenida de la venta de las apuestas se reparte de la siguiente manera: el 45% para las arcas del Estado y el 55% restante se destina al pago de los premios.

En el caso de que no hubiese acertantes del premio de 1ª categoría, el importe recaudado para este premio pasaría a aumentar el premio de la misma categoría del siguiente sorteo.

Si no hubiera acertantes del segundo premio (2ª Categoría) el importe pasaría a formar parte del tercer premio o 3ª Categoría. Lo mismo ocurre con la 3ª Categoría, si no hubiera ganador el importe pasaría a incrementar la categoría inferior siguiente (en este caso el cuarto premio). En el último caso en el que no hubiera acertantes de 4ª Categoría, el fondo acumulado se destina al siguiente sorteo de Bonoloto.

Primera Categoría (6 aciertos). Acertando los seis números de la Combinación Ganadora. Se destina el 45% a distribuir a partes iguales entre las apuestas acertantes.

Segunda Categoría (5 aciertos + complementario). Acertando cinco números de la Combinación Ganadora + el Complementario. Se destina el 24% a distribuir a partes iguales entre las apuestas acertantes.

Tercera Categoría (5 aciertos). Acertando 5 números de la Combinación Ganadora. Se destina el 12% a distribuir a partes iguales entre los acertantes.

Cuarta Categoría (4 aciertos). Acertando 4 números de la Combinación Ganadora. Se destina el 19 % a distribuir a partes iguales entre todas las apuestas acertantes.

Quinta Categoría (3 aciertos). Acertando 3 números de la Combinación Ganadora se obtiene una cantidad fija de 4€.

Sexta Categoría (reintegro). Acertando el reintegro se devuelve el importe de la apuesta.

En qué consiste la BonoLoto

El sorteo de la Bonoloto está regulado por LAE o Loterías y Apuestas del Estado. Es un juego de azar de titularidad pública que nació en España y está adscrito al Ministerio de Hacienda, encargado de la gestión, la evaluación y el control de todas las loterías de ámbito nacional. La Bonoloto se juega de lunes a sábado convirtiéndose en la lotería que más sorteos ofrece a la semana de Loterías y Apuestas del Estado, y su funcionamiento general está basado en la tradicional Lotería Primitiva.

La Bonoloto consiste en seleccionar 6 números distintos entre el 1 y el 49 en una cuadrícula. También está permitido que sea el propio terminal el que realice la selección de los números de forma aleatoria. Dentro del sorteo de Bonoloto existen dos modalidades de juego: método sencillo, donde se puede jugar de una a ocho apuestas en un mismo boleto y en esta modalidad cada una de las tablas representa una apuesta: para jugar una sola apuesta se eligen los seis números del primer bloque, para jugar dos apuestas se marcan los seis números en el primer bloque y los seis del segundo, y así sucesivamente. La otra modalidad es el método múltiple donde se puede jugar seleccionando 5, 7, 8, 9, 10 u 11 números del primer bloque y seguidamente marcar con una cruz las apuestas en las que se quiera participar.

Número Reintegro

El reintegro es el número adicional a las 6 cifras de la Combinación Ganadora que va del 0 al 9. Este número no se puede elegir de forma manual, sino que es el terminal el encargado de asignarlo automáticamente al sellar el boleto con las apuestas. Tras la finalización del sorteo, en caso de acertar solo el reintegro, el premio consiste en la devolución del importe del boleto jugado.

Qué es el número Complementario

El Complementario es una bola adicional que se extrae del mismo bombo después de los 6 números principales. Solo sirve para determinar el premio de la Segunda Categoría y para ello es necesario acertar 5 números de la Combinación Ganadora más el Complementario.

Precio

El sorteo de la Bonoloto es el más barato, ya que el importe de cada apuesta es de 0,50€. Para participar en un único sorteo se debe incluir al menos dos apuestas, lo que quiere decir que el importe mínimo del boleto completo es de 1€. Existen dos métodos de participar en los sorteos: “Diario” y “Semanal”. El Diario son aquellas apuestas selladas para un único sorteo y la Semanal se divide a su vez en dos alternativas: participar en los sorteos de lunes a sábado dependiendo del día en que se selle la apuesta, por ejemplo, si se valida un miércoles se participa en los sorteos de miércoles, jueves, viernes y sábado. La segunda modalidad es la posibilidad de jugar en los sorteos que se celebren durante una o dos semanas consecutivas.

Horarios del sorteo de la Bonoloto

La Bonoloto se celebra todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 21:30 horas aproximadamente. Los sorteos se realizan en acto público en el salón de actos de LAE en Madrid. Para visualizar los resultados del sorteo hay dos posibilidades: verlo en directo a través de la plataforma web oficial de loterías o buscar los resultados del sorteo en los distintos medios de comunicación a partir de la finalización del sorteo.

Dónde jugar a la Bonoloto

El boleto de Bonoloto se puede adquirir en uno de los 10.500 puntos de venta físicos en los propios establecimientos de Lotería y Apuestas del Estado. Esta red comercial está enfocada para llegar a todos los espacios posibles. También está la opción de jugar mediante algún servicio de gestión de lotería online, el cual permite el sellado de las apuestas que el usuario indique. Solo se debe participar en estos servicios si son de confianza y si ofrecen todo tipo de garantías.

Curiosidades del sorteo de la Bonoloto

La Bonoloto nació el 28 de febrero de 1988 como alternativa a los juegos que existían en ese momento en Loterías y Apuestas del Estado: la Primitiva, la Lotería Nacional y la Quiniela. En aquel entonces con la creación de este nuevo juego, se pretendía ofrecer más sorteos a la semana y por un precio mucho más económico. En 1988 solo se jugaba a este sorteo 4 veces por semana.

En el año 1991 se introdujo el Reintegro que hasta entonces no existía, con la posibilidad de recuperar el importe de la apuesta si se acertaba el Reintegro. Desde el inicio de la Bonoloto, el mínimo de apuestas para poder jugar era de dos, pero su precio era de 25 pesetas por apuesta. Sin embargo, con el cambio de moneda en 2002 al Euro, el precio de cada apuesta aumentó a 45 céntimos y un año después se fijó el precio a 50 céntimos, manteniéndose hasta día de hoy. En el año 2015, la Bonoloto pasó a celebrarse durante seis días a la semana de lunes a sábado.

El bote récord de la Bonoloto hasta la fecha de publicación de los resultados de este sorteo se entregó en 1990 en Valladolid, con un único acertante, que ganó más de 7 Millones de Euros.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).

