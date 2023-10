Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2023: ¿A qué hora es, horario y premios?

Los premios de la lotería siempre despiertan una gran dosis de ilusión. La emoción de tener la oportunidad de obtener uno de los premios que se sortean atrae a numerosos españoles a adquirir décimos para el sorteo. Este sábado, 14 de octubre, se conmemora uno de los sorteos más especiales de 2023 en honor al Día de la Hispanidad.

A pesar de que el Día de la Fiesta Nacional tuvo lugar el pasado jueves, 12 de octubre, Loterías y Apuestas del Estado ha decidido llevar a cabo este sorteo el sábado, coincidiendo con el día en que tradicionalmente se celebran los sorteos de la lotería en España. Dado que el día festivo nacional cayó en jueves este año, la administración ha optado por posponerlo para permitir a las personas que aprovechan el puente del Pilar adquirir sus décimos a tiempo.

En esta ocasión, los afortunados podrán ganar premios especiales en conmemoración del descubrimiento de América en 1492, un acontecimiento histórico fundamental para Cristóbal Colón y la historia de España. Un ganador podría llevarse un premio especial de 15 millones de euros, siempre y cuando acierte el número y la fracción correspondientes.

No obstante, si no se alcanza este premio especial, el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad ofrece otros atractivos premios para los participantes. En particular, el sorteo cuenta con un primer premio de 130,000 euros por décimo y un segundo premio de 25,000 euros por décimo.

Además, existen premios de menor cuantía que también se pueden obtener, que oscilan desde los 2,400 euros por décimo hasta los 15 euros por décimo. ¿Cómo se puede participar en este sorteo? Las personas interesadas solo necesitan comprar un décimo de las 10 series de 100,000 números disponibles para la venta. En ese momento, deberán seleccionar un número de cinco cifras o, si lo prefieren, pueden pedir al vendedor que elija uno en su lugar en un intento de atraer la suerte.

Una de las cuestiones que más inquieta a los participantes de este sorteo es cuánto dinero recibirán si tienen la fortuna de ser agraciados y cuál será la parte que retendrá Hacienda.

La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad ganada. Si el premio supera los 40,000 euros, Hacienda retendrá un 20%. En caso de que el importe sea menor, el ganador se quedará con el premio íntegramente.

Horario del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad

El sorteo dará comienzo este sábado, 14 de octubre, a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

Si desean adquirir algún décimo para participar en el sorteo, pueden hacerlo en las administraciones de Loterías durante la mañana de este sábado. Concretamente, podrán comprarlos hasta treinta minutos antes del inicio del sorteo.

Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad

Los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2023 se podrán consultar en directo a través de EL ESPAÑOL, que proporcionará una cobertura completa para informar acerca de cada uno de los premios.

Una vez que se hayan anunciado todos los números premiados, también podrán verificar en EL ESPAÑOL si los participantes han tenido la suerte de obtener uno de los premios.

