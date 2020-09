Lotería Nacional del sábado, 19 de septiembre de 2020

Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional ha sido celebrado el sábado, 19 de septiembre de 2020 con los siguientes resultados:

El primer premio ha sido para el número 49.839, agraciado con 600.000€ a la serie (60.000€ al décimo)

El segundo premio ha correspondido al número 69.558, agraciado con 120.000€ a la serie (12.000€ al décimo)

Aquellos décimos acabados en: 4, 6 y 9 han sido agraciados con el reintegro.

Sorteos y premios de la Lotería Nacional

Sorteo ordinario: jueves

1er Premio de 30.000€ al décimo acertando las 5 cifras de la primera extracción.

2º Premio de 6.000€ al décimo acertando las 5 cifras de la segunda extracción.

Reintegro de 3€ al décimo acertando la última cifra del primer premio o alguna de las dos extracciones adicionales correspondientes al reintegro.

Sorteo ordinario: sábados

Primer premio: 60.000€ al décimo a las 5 cifras de la primera extracción.

Segundo Premio: 12.000€ al décimo a las 5 cifras de la segunda extracción.

Reintegro: 6€ a la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.

Sorteos Especiales de Lotería Nacional

Estas loterías se organizan con bastante frecuencia, alrededor de una vez al mes, cayendo casi siempre en sábado, por lo que ese sábado no se celebraría el sorteo ordinario. El precio del décimo suele rondar los 12€.

Extraordinarios

Tienen un precio entre 15 y 20€ el décimo. Estos sorteos se diferencian en dos modalidades. Por un lado, los sorteos extraordinarios conmemorativos donde entran: el Sorteo Extraordinario de Invierno y el Sorteo Extraordinario del Turista, con un premio de 20 Millones de Euros a un décimo. Por otro lado, existen los sorteos Extraordinarios más conocidos: Sorteo Extraordinario de El Niño, Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso y Sorteo Extraordinario de Navidad.

La Lotería Nacional

Este juego de azar es el más conocido de todas las loterías celebradas en España. Para participar en él es necesario elegir un décimo o billete cuyos números van desde el 00.000 hasta el 99.999. Los números se dividen en series y dependiendo del tipo de sorteo, cambia el número de series: para el sábado son diez y para el jueves seis. A su vez estas series se dividen en diez décimos y la fracción es la encargada de identificar y hacer único cada billete de forma que cada uno se pueda distinguir de otro, aun cuando coincidan en el número y en la serie.

Los Sorteos Ordinarios se juegan dos días por semana: los jueves y los sábados. Los décimos son muy característicos ya que cada semana tienen una imagen y un fondo distinto dedicado a homenajear personajes históricos, monumentos, obras de arte, etc. Los Sorteos Especiales solo caen en sábado, por lo que si se celebra un sorteo especial, no se juega el sorteo ordinario de los sábados. El Sorteo Extraordinario no tiene una fecha fija pero suele caer también en sábado tras el acontecimiento de un día importante, como por ejemplo: el Sorteo del Día de San Valentín, el Sorteo de Día de la Madre o el Sorteo del Día del Padre. Por otro lado, hay Sorteos Extraordinarios que sí tienen fecha fijada, la misma todos los años, como son: el sorteo de Navidad que se juega todos los 22 de diciembre que tiene un premio de 400.000€ al décimo y el Sorteo Extraordinario del Niño celebrado todos los 6 de enero con premio fijo de 200.000€ al décimo. Todos los décimos de los sorteos extraordinarios tienen algún adorno dedicado al motivo del día celebrado.

Cómo participar en el Sorteo de la Lotería Nacional

Existen dos formas de participar: adquirir el décimo en las distintas administraciones de lotería oficial o mediante algún servicio online de gestión de lotería. Este servicio web permite localizar el décimo que se elija en el punto de venta donde esté disponible. También se puede realizar la compra directamente en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Legislación de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional depende del Ministerio de Economía y Hacienda dentro del organismo público de la SELAE o Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. La cantidad que se queda el Estado es del 30% de lo recaudado en cada sorteo de la Lotería Nacional y el 70% restante es destinado a premios.

Todos los décimos de Lotería de la SELAE se consideran “valores del estado”. Por tanto, cualquier tipo de alteración, falsificación o rectificación se considera un delito y tiene consecuencias penales. Los billetes de lotería se consideran “títulos al portador” por lo que el poseedor del documento tiene pleno derecho al premio. Al compartir un décimo, hay que asegurarse de firmar por cada uno de los que tomen parte en el décimo con: nombre y apellidos y la cantidad de cada participación junto con una fotocopia del DNI, todo ello para evitar que quien guarde el billete no quiera repartir el premio.

Algunos siglos de historia

La Lotería Nacional nace durante el mandato de Napoleón I en España. En 1811 España estaba dividida en dos partes: la mayor parte del territorio estaba ocupada por el rey de Nápoles y los “afrancesados”, como se llamaba a los seguidores franceses. El resto del territorio era la resistencia de los “antifranceses” que se habían quedado aislados en Cádiz y Portugal. Los antifranceses no contaban con una situación económica suficiente como para solventar la Guerra de Independencia, por lo que Ciriaco González Carvajal, secretario en las Cortes de Cádiz, tuvo la brillante idea de crear una Lotería en la que pudieran participar todos los ciudadanos y poder así, conseguir armas para expulsar a las tropas francesas de la península sin tener que recurrir a un aumento de los impuestos, que podría ser mal visto por la sociedad. La iniciativa fue aceptada en 1812, cuando se celebró el primer sorteo de Lotería Nacional llamado “Lotería Moderna” y cuyos números estaban impresos en el décimo.

En 1814, tras la retirada de las tropas de Napoleón se juega el primer sorteo de lotería en la capital y pasa a denominarse Lotería Nacional de Billetes. La sede de la lotería se traspasa de Cádiz a Madrid de forma definitiva.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los números premiados y/o en la cuantía de los premios. La única información oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).