Los analistas de bolsa sugieren no dejarse llevar por el supuesto final de la guerra y revisar la cartera para rotar poco a poco

Las inversiones en energía y defensa siguen siendo relevantes, ya que mantienen potencial ante posibles repuntes de tensión y por el elevado precio de la energía.

Sectores como transporte, turismo, industria y consumo empiezan a recuperarse, pero siguen expuestos a la volatilidad geopolítica.

El Ibex 35 ha subido un 3,5% en las últimas cinco sesiones tras el anuncio del alto el fuego entre EEUU e Irán.

Los analistas recomiendan prudencia ante el supuesto final de la guerra en Irán y aconsejan revisar las carteras de inversión de forma gradual.

Las expectativas de que la guerra en Irán finalice se han materializado esta semana en los mercados de todo el mundo. En Europa, los principales parqués ya celebraron el alto el fuego pactado por EEUU e Irán antes de que llegase el últimatum de Trump.

Las ganancias en la sesión consecutiva al anuncio rondaron el 5% en los selectivos del Viejo Continente. El índice nacional es un ejemplo más de la tregua bursátil. El Ibex 35 ha ganado un 3,5% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

El acuerdo de paz se postula como un punto de inflexión en la narrativa bélica pero también como un giro de guion en el relato bursátil. Y en este punto se abre una cuestión. ¿Es hora de reposicionar los activos de la cartera?

Los expertos en bolsa lo tienen claro. Hay que mantener la prudencia porque, aunque la tregua es un inicio de una desescalada paulatina a nivel bélico -además de acercar la vuelta al tránsito libre por el estrecho de Ormuz- el mercado sigue muy pendiente de las noticias que lleguen desde Oriente Próximo.

Sin embargo, el rebote sí que supone una oportunidad para hacer algunos cambios en las carteras de los inversores. Aunque sin pasarse de rosca. "No es momento de grandes volantazos, sino de revisar pesos", advierte Antonio Castelo, analista de iBroker.

En declaraciones a este diario, el analista explica cómo podría plantearse la rotación (siempre hablando de giro parcial). Se puede empezar a abrir "poco a poco" la exposición en segmentos cíclicos de calidad que quedaron penalizados por el miedo.

"Transporte, turismo, industria o algunos valores de consumo" son algunos ejemplos que ofrece Castelo.

¿Hora de volver?

Son los valores que vuelven a ver algo de luz al final del túnel tras fuertes correcciones derivadas del factor energético del conflicto. El cierre de Ormuz ha llegado a fijar el precio del petróleo al filo de los 120 dólares por barril en el caso de la calidad Brent, la referencia europea.

Pero hay que tener cuidado. Estos sectores siguen muy expuestos a las novedades geopolíticas, por lo que la coyuntura actual se postula como una oportunidad táctica y no tanto un giro estructural.

¿Qué se hace entonces con los valores que más se han beneficiado de la guerra? La defensa y la energía han copado las apuestas del mercado. Como para el resto de activos, el shock energético ha marcado su trayectoria, pero en este caso, para bien.

En el supuesto de tener estos valores dentro de la cartera, Javier Cabrera, analista de XTB, aboga por mantenerlos, aunque apunta que lo óptimo "sería ir rotando poco a poco".

En comentarios a este periódico, el experto señala que a estas posiciones aún les puede quedar potencial porque cualquier vuelta a los ataques o aumento de las tensiones bélicas les puede hacer repuntar.

En esta posición también concuerda Castelo. El analista advierte de que la energía es la cobertura natural frente a un escenario en el que la tregua falle o el precio del petróleo se vuelva a tensionar.

Más de lo mismo con el sector de la defensa. El rendimiento de este segmento en los últimos tiempos va más allá de la guerra en Irán. Como explica el analista de iBroker, el incremento del gasto militar en Occidente responde a una tendencia más larga.

Además, hay otro apunte a tener en cuenta. Los precios de la energía para el año completo van a mantenerse por encima de los que se esperaba en las previsiones de principios del 2026.

En este sentido, la táctica de mantener estas posiciones también tiene sentido porque los resultados de las compañías que se benefician de la escalada energética serán mejores este año.

Como conclusión, Castelo aboga por seguir siendo disciplinados. "Hay que evitar decisiones emocionales y aprovechar la tregua para afinar, no para revertir completamente la estrategia".