Así es el Bankinter que hereda Gloria Ortiz como nueva consejera delegada

Fin de una etapa para uno de los bancos más importantes del país. Los cambios en la presidencia que Bankinter acometerá la próxima primavera convertirán a Gloria Ortiz en la nueva consejera delegada de la entidad, sustituyendo así a María Dolores Dancausa. La banquera deja en manos de Ortiz una entidad más grande y más solvente que aquella de la que cogió las riendas hace trece años, tras una etapa marcada por la transformación de la entidad.

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia hace ahora dos meses, Pedro Guerrero, actual presidente no ejecutivo de Bankinter, deja, para jubilarse, el consejo de administración de la entidad tras 17 años al frente del mismo. Le sustituirá en el cargo Dancausa, actual consejera delegada de la entidad. Y, para cerrar el círculo, Gloria Ortiz asumirá el puesto de primera ejecutiva del banco.

Ahora está por ver cómo corre el escalafón dentro de Bankinter y qué forma adopta la segunda línea de mando. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes internas del banco, Fernando Moreno -actual director general y responsable de Banca de Empresas- está próximo a su jubilación, un puesto de número tres tras Dancausa y Ortiz que quedará vacante. Uno de los mejor posicionados para ocuparlo es Joaquín Calvo-Sotelo.

Este directivo es subdirector general adjunto y responsable de su división de Banca Patrimonial. Llegó hace diez años y medio desde CaixaBank y en Bankinter ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad, entre ellos director comercial de Banca Privada o director de Bankinter Partnet. Asimismo, forma parte del consejo asesor de Bankinter Luxemburgo.

Preguntadas por esta cuestión, fuentes oficiales de la entidad señalaron que "no hay ningún cambio propuesto" al margen de la reestructuración de la presidencia, que no se confirmará hasta su aprobación en la junta de accionistas.

Así, la nueva consejera delegada, cuyo currículum en Bankinter recoge algunos de los puestos más importantes de un banco, asumirá sus nuevas funciones a partir del 21 de marzo del año que viene, cuando se celebre la citada junta general y los accionistas puedan darle su visto bueno.

Antes de ese momento, el Banco Central Europeo (BCE) deberá dar su ok a los nombramientos. Las directivas deberán someterse a la prueba fit and proper (en español, 'apto y adecuado') del supervisor bancario, si bien parecería improbable que no la superasen, habida cuenta de que Dancausa ya es consejera delegada del banco y Ortiz, una alta directiva de la entidad que ya ha sido directora financiera.

María Dolores Dancausa, actual consejera delegada de Bankinter y futura presidenta no ejecutiva de la entidad. Bankinter

Además, Bankinter ha optado por despojar a Dancausa de sus funciones ejecutivas, manteniendo su actual modelo de gestión y accediendo así al preferido por el BCE, con un directivo que lleve el peso de la gestión y un presidente no ejecutivo con labores más institucionales.

Una nueva estructura que llevará a Bankinter a seguir siendo una rara avis en el panorama empresarial español. Si ya era difícil ver a una mujer siendo la primera ejecutiva de una compañía del Ibex 35, más lo es ver en la primera línea a dos directivas como las que llevarán desde marzo los mandos de Bankinter.

Uno de los bancos más solventes

Ortiz va a heredar de Dancausa uno de los bancos más solventes del país. Durante los últimos años, Bankinter se ha caracterizado por situarse entre los primeros puestos de la banca española en las métricas más relevantes, como la solvencia, la rentabilidad o la baja morosidad.

De hecho, la entidad siempre suele superar las pruebas de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con buena nota. Aunque no se dan aprobados y suspensos, lo cierto es que Bankinter siempre está entre los bancos españoles con mejor resistencia a una hipotética crisis. Así fue también en la última ocasión.

Este año, el banco ha contado con el empuje de la subida de los tipos de interés. Gracias al giro de política monetaria, la entidad acumula unos resultados récord, con unas ganancias de 684,7 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, lo que supone un 60% más que un año antes -las cuentas anuales se publicarán en enero-. Todo a pesar de haber asumido un coste de 77,5 millones de euros por el pago del nuevo impuesto extraordinario a la banca, un tributo con el que el banco siempre se ha mostrado crítico.

Lo ha sido en numerosas ocasiones a través de las palabras de su actual consejera delegada. "Discriminatorio", "injusto", "arbitrario" y "confiscatorio" han sido algunos de los adjetivos que Dancausa ha dedicado a este gravamen, por el que ha dado batalla judicial y dialéctica al Gobierno.

Y es que otra de las herencias que le deja Dancausa a Ortiz es la de una comunicación diferencial. En sus 13 años como consejera delegada, se ha consolidado como una de las banqueras con mejor reputación en el sector, en parte por no cortarse nunca a la hora de responder a cualquier tipo de pregunta ni de mostrar su opinión, aunque fuera contraria a cualquier gobierno.

Además, en sus comparecencias ante la prensa no ha dudado en defender a su hermana, Concepción Dancausa, tras una investigación de la Fiscalía, o al expresidente de la entidad Jaime Botín, que fue condenado por contrabando.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2023, celebrada el jueves. Bankinter

Y es que Bankinter siempre ha querido llevar su propio camino, que muchas veces le ha diferenciado de otras entidades. Este año ha sido muy polémica la decisión de los grandes bancos de no recuperar la remuneración de los depósitos o de hacerlo con mucho retraso. Pues bien, Bankinter ha sido prácticamente el único que aún con los tipos de interés en negativo seguía remunerando -y con alta rentabilidad- el ahorro de sus clientes a través de su famosa Cuenta Nómina.

La innovación es otra de sus herencias, pues Bankinter se ha caracterizado en los últimos años por ser, en cierta manera, vanguardista en sus productos. Sin ir más lejos, este año lanzó al mercado una Hipoteca Dual, en la que el cliente puede disfrutar al mismo tiempo de un tipo fijo y uno variable. Un paso más en ese ánimo innovador que en unas ocasiones le ha salido bien y en otras, como ocurrió con las hipotecas multidivisa, no tanto.

Expansión

En estos trece años, la gestión de Dancausa ha estado marcada por una considerable expansión de la entidad, que siempre se ha vanagloriado de tener un crecimiento principalmente orgánico.

Sin embargo, su historia reciente está marcada por varias adquisiciones importantes. En 2015, la propia Dancausa pilotó la adquisición de los negocios de banca de particulares, banca privada, banca corporativa y seguros de vida de Barclays en Portugal por unos 100 millones de euros.

Un negocio no menor, pues la filial contaba en ese momento con una cartera de crédito de 4.881 millones de euros, una red de 84 sucursales, una plantilla de 1.000 empleados y 185.000 clientes, de los cuales 20.300 eran empresas.

Unos años después, Bankinter puso sus ojos en EVO Banco y adquirió a Apollo su negocio en España y su filial irlandesa, Avantcard. Dos negocios que empiezan a dar sus frutos cinco años después de su adquisición.

Bajo el mando de Dancausa, el banco ha crecido, pero también ha asumido la segregación de Línea Directa, hasta ese momento participada al 100% por Bankinter. Actualmente, se sitúa en el 17,41% la porción de la aseguradora en manos del banco, que tiene vocación de permanencia en su capital.

Y la última operación protagonizada por la entidad se acaba de cerrar. Bankinter Consumer Finance, su filial de crédito al consumo, y Sonae llegaron en marzo a un acuerdo para constituir una joint venture que se convertirá en la primera entidad de crédito al consumo del mercado portugués. Tras el visto bueno de Bruselas, la sociedad se materializó a finales de noviembre.

Retos

Eso sí, no todo ha sido positivo para el banco. La entidad también ha pasado por dificultades, como el problema judicial y reputacional de los litigios por la venta de hipotecas multidivisa o la etapa de tipos de interés negativos previa a estos resultados récord.

De todo ha salido airoso el banco, que afrontará desde marzo una nueva etapa no exenta de riesgos. Cuando Ortiz coja los mandos del banco deberá asumir un contexto de bajadas de los tipos de interés marcado por la desaceleración de la economía europea.

Gloria Ortiz, directora general de Banca Comercial de Bankinter, durante su intervención en la cuarta jornada del 'Wake Up, Spain!'. Jesús Umbría

Todo en un contexto de fuerte regulación. "Los bancos ahora en Europa tenemos una supervisión mucho más dura, los niveles de capitalización se han doblado, la regulación sobre la liquidez se ha endurecido, tenemos una supervisión de ciberseguridad muy dura y una regulación muy fuerte en cuanto a riesgos de mercado", afirmaba la propia Ortiz hace unos meses en el III Wake Up, Spain!, el evento de referencia organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

Pero Ortiz aún tiene tiempo para prepararse. La banquera lo ha sido casi todo en Bankinter: directora de Control de Gestión, de Relación con Inversores, financiera, de Banca Digital, Tecnología y Operaciones y, desde 2021 hasta ahora, de Banca Comercial. También ha estado al frente del área de Desarrollo Corporativo y de Negocio y es miembro del Patronato de la Fundación Innovación Bankinter, así como consejera de las sociedades filiales del grupo y presidenta del consejo de Bankinter Luxemburgo.

Convertirse en consejera delegada era un paso natural para la directiva, especialmente en Bankinter, una entidad que se caracteriza por apostar por la promoción interna y huir de los fichajes estrella. En este reto, en todo caso, no estará sola, pues contará con Dancausa como consejera. Continuidad para un banco que siempre sigue su propio camino.

