Bankinter promete batalla contra el Gobierno por el "injusto" impuesto: "¿Qué tiene que ver la banca con el IPC?"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, se ha mostrado muy clara en contra del impuesto a la banca que el Gobierno tiene planes de poner en marcha. La banquera ha afirmado que este nuevo tributo es "injusto", dado que la banca no ha hecho nada malo.

"¿Qué tiene que ver el sector financiero con la inflación? ¿Qué ha hecho mal el sector financiero? Nadie ha contestado", se ha planteado Dancausa durante la presentación de resultados de la entidad.

El banco ha ganado en el primer semestre casi un 11% más que en las mismas fechas del año pasado, unas cifras de las que Dancausa tiene claro que no hay que avergonzarse. En su opinión, sería "un gran error" el "sentir vergüenza" por estos resultados.

Dancausa cree que últimamente se están escuchando "disparates" sobre la banca, pero que por el momento no ha oído un solo argumento sólido que justifique la "maldad intrínseca del sector financiero".

Preguntada directamente sobre si Bankinter planea batallar en los tribunales la puesta en marcha de este impuesto, Dancausa ha dicho que "no se trata de dar la batalla ni de arrimar el hombro, sino de cómo lo van a hacer y si es legal hacerlo". Según ha dicho, el banco valorará "todas las posibilidades" para no tener que asumirlo, dado que consideran que es "absolutamente injusto".

Nuevo impuesto

Lo cierto es que el Gobierno no ha presentado aún los detalles de este nuevo impuesto, cuya puesta en marcha adelantó el presidente, Pedro Sánchez, la pasada semana durante el Debate sobre el Estado de la Nación. Hace unos días se dio a conocer que Hacienda estudia gravar con un 5% las comisiones y los intereses de la banca, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, va a reunirse este viernes tanto con las patronales bancarias como con algunos de los máximos responsables de las entidades a nivel individual como con el gobernador del Banco de España en una reunión en la que se hablará del impuesto, pero también de inclusión financiera, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia.

Para la banquera, se trata de una reunión "muy importante", en la que esperan que la vicepresidenta les traslade los detalles del nuevo impuesto. "Esperamos concreción", ha dicho sobre el encuentro, al que aún no está claro si acudirá ella o el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero.

En todo caso, para la banquera este impuesto no tiene "justificación alguna", dado que la banca no genera externalidades negativas, sino que colabora al buen funcionamiento del país. "Lo más preocupante es que cada vez más vende la generación de odio entre ciudadanos que deberían tener unidad para afrontar los retos que hay por delante", ha añadido.

Huída de la inversión

Dancausa ha afirmado no entender por qué se genera innecesariamente incertidumbre al anunciar un impuesto del que no se ha hablado al sector, de forma que "los inversores pueden dar la espalda a nuestro país", agentes que no son "señores de bombín y puro", sino que se dedican a invertir el ahorro de los españoles. "Pediría mucha prudencia a quienes toman estas decisiones y que calibren los efectos tanto a corto como a largo plazo".

"Los ingresos extraordinarios que van a traer unos tipos más altos se va a cobrar más, pero también a pagar más. La diferencia entre lo que se cobra y lo que se paga es el margen de intereses. Esto es volver a la normalidad", ha apuntado.

En relación con la propuesta de Unidas Podemos sobre modificar el Código Penal para incluir penas por trasladar a los clientes el coste de un impuesto, Dancausa ha afirmado que "las afirmaciones de Podemos son una provocación", por lo que es mejor no contestar.

