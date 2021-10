Dancausa (Bankinter) ve la condena a Jaime Botín como un "despropósito" lleno de "incoherencias"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha vuelto a defender a capa y espada a Jaime Botín, expresidente de la entidad, que recientemente ha aceptado abonar una multa de casi 92 millones de euros para evitar ir a prisión tras ser condenado por contrabando al sacar de España sin autorización el cuadro de Pablo Picasso Cabeza de mujer joven.

Para la banquera, la condena a Botín es fruto de "una sucesión de incoherencias y desatinos" a los que no encuentra "lógica ni explicación ninguna". "Esto empieza con un amante de las artes y termina con que la obra es decomisada y expropiada y le obligan a pagar tres veces el valor de la obra. Que me expliquen cuál es el racional que hay detrás de todo eso", ha dicho.

Dancausa, que ha efectuado estas declaraciones durante la presentación de los resultados de Bankinter correspondientes a los nueve primeros meses del año, considera que todo el caso es "un total despropósito", si bien ha descartado que afecte de cualquier manera a la entidad.

No es la primera vez que la banquera sale en defensa de Botín. El pasado año ya se mostró convencida de su inocencia, pero ahora, después de que el exbanquero haya aceptado pagar una millonaria multa para evitar la cárcel, ha ido más allá.

"Soy testigo de su integridad y rectitud y de su obra y contribución a la banca española y sus firmes principios", ha añadido.

"En absoluto" en quiebra

En otro orden de cosas, Dancausa, que ha rechazado pronunciarse sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ha afirmado hasta en dos ocasiones que "en absoluto" está España en quiebra, como apuntó recientemente en una entrevista Pablo Casado, presidente del Partido Popular.

Con todo, ha señalado que "no es aceptable" que la economía española se encuentre "a la cola" de Europa, dado que el PIB per cápita no se recuperará hasta el segundo trimestre de 2023.

"¿Es posible acelerar la recuperación? Claramente no es aceptable estar a la cola y debemos acelerar", ha añadido, para después mostrarse "convencida" de que se va a lograr. "Las empresas son un ejemplo de capacidad para salir adelante", si bien "hace falta un gobierno que acierte en la política económica y social", ha indicado: "No hay mejor política social que aquella que impulsa la iniciativa empresarial para crear empleo".

Además, ha explicado que, según están percibiendo al trabajar con empresas, "no están llegando los fondos europeos". "Pero estoy convencida de que llegarán", ha apuntado, asimismo.

Precio de la luz

Y este no ha sido el único mensaje que ha enviado Dancausa a la clase política. Preguntada por la escalada de los precios de la luz, ha señalado que "es importante que las promesas se cumplan" y que, dado que "el precio de la energía es cada vez mayor", no cree que se vaya a poder cumplir la promesa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de se pagará este año lo mismo que en 2018.

Para Dancausa, se trata de un tema que está "adquiriendo cierta gravedad por el efecto arrastre en otras materias primas". "Sí es un tema que nos preocupa, pero no lo estamos viendo en el comportamiento de las empresas (...) el problema hay que atajarlo, en la Unión Europea ir todos de la mano y buscar una solución global", ha añadido.

