Los hipotecados rompen menos con sus bancos: las subrogaciones se hunden un 23% ante la subida de precios

La subida repentina del Euríbor ha generado un gran revuelo entre los clientes hipotecados. Si bien durante meses se han estado llevando sus préstamos a otros bancos en busca de intereses más bajos, el encarecimiento tan fuerte que viven ya las hipotecas que se ofertan en el mercado está haciendo que estos cambios pierdan su atractivo, pues no tiene sentido cambiarse de banco si el interés que se va a obtener no es mejor.

En agosto se firmaron en España 1.413 cambios de hipotecas a otros bancos, lo que supone un 23% menos que en julio y un 18,27% menos que el pasado mes de diciembre, cuando las hipotecas estaban más baratas que nunca.

Una fuerte caída que coincide con el encarecimiento de las hipotecas que ha provocado la subida del Euríbor. Y es que en el momento en el que los préstamos se vuelven tan caros ya no resulta tan interesante cambiar la hipoteca de banco.

[Los 'divorcios hipotecarios' entre banca y clientes aceleran este año pero se moderarán por la mejora del Euríbor]

Estos cambios vivieron un verdadero auge el año pasado y a principios de este, si bien, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, estos divorcios hipotecarios iban a tender a moderarse debido al encarecimiento de los préstamos, que es consecuencia directa de la subida de los tipos de interés.

A lo largo de 2021 estas operaciones alcanzaron la cifra de 3.452 en un solo mes (junio) y estuvieron por encima de las 2.000 casi todo el año, algo que se explica porque, a consecuencia de un Euríbor en mínimos históricos y una TAE en la misma situación, las hipotecas que se comercializaban eran las más baratas de la historia.

En ese momento, los clientes que estaban pagando su hipoteca, al ver que se vendían mucho más baratas, reclamaban a sus propios bancos una mejora de condiciones y, de no conseguirla, se marchaban a otra entidad.

Esta tendencia se frenó a principios de 2022, si bien se reavivó en el momento en el que el Euríbor empezó a subir tras seis años de letargo. En enero se realizaron 1.730 subrogaciones en enero, tras lo cual se pasó a más de 2.400 en febrero y marzo, meses en los que aún tenía sentido realizar cambios. Después las subrogaciones empezaron a caer hasta situarse en 1.413 en agosto.

Ofertas poco atractivas

"Sigue siendo un buen momento para subrogarse, aunque es verdad que las ofertas que se pueden conseguir ahora no son tan atractivas como las que hemos visto hace solo unos tres o seis meses. Lo que aconsejamos a los usuarios es comparar e intentar encontrar una oferta mejor, siempre hay tiempo para quedarse como está", explica a este periódico Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

Y es que, a pesar de tener la intención de captar nuevas hipotecas, los intereses que los bancos van a ofrecer ahora a los clientes que busquen mejoras no van a ser tan competitivos como los que podían encontrarse el año pasado.

[La locura del Euríbor dispara las peticiones de los clientes para cambiar su hipoteca de variable a fija]

Así lo reconocía el propio Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, durante la última presentación de resultados de la entidad. "Esa opción existe, lo que ocurre es que los tipos de interés ya han subido. Lo que no se puede es novar una hipoteca de tipo variable a los tipos de interés fijos que había hace doce meses, porque eso ya no es así. Esta opción existe, pero no es una opción para corregir lo que ya ha pasado, que es que los tipos de interés han subido", apuntó en la última presentación de resultados de la entidad.

En todo caso, algunos cambios de hipotecas se están registrando lejos del seguimiento del INE. Esto es así porque, cuando un cliente solicita una mejora en su préstamo, muchas veces se realiza una cancelación de la hipoteca.

"Algunas entidades fomentan más la cancelación de la hipoteca anterior y la apertura de un nuevo préstamo. Estos cambios de hipotecas no los registra el INE como tal, por lo que son muy difíciles de medir. Sin embargo, las entidades apuestan más por esta modalidad, ya que a ellos les beneficia, ya que los intereses parten desde cero, algo que no ocurre en la subrogación", explica Colombelli, de iAhorro.

Sigue los temas que te interesan