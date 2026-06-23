Lidl busca personal sin necesidad de experiencia en Galicia: ofrece 11.050 euros bruto/año

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl ofrece empleo temporal en Galicia para el verano, sin exigir experiencia previa y con vacantes en A Coruña, Arteixo, Ferrol, O Porriño y Tui. Los puestos ofertados son de cajero-reponedor a media jornada (25 horas semanales), con salario bruto anual de 11.050 euros y turnos rotativos. Se requiere únicamente la ESO, disponibilidad horaria y nivel avanzado de español; la formación se imparte en el propio puesto. En Narón, también hay una vacante de almacén a jornada completa (40 horas), con salario anual de 17.680 euros.

El verano ya está aquí. La época estival ha arrancado con la primera ola de calor y con algunas vacantes de empleo por cubrir en distintos establecimientos, entre ellos la cadena de supermercados Lidl.

El grupo alemán de distribución mantiene activas en su portal de empleo varias ofertas de trabajo para reforzar su plantilla de forma temporal en Galicia. En concreto, busca incorporar personal para sus centros ubicados en municipios como A Coruña y Tui (Pontevedra).

Lidl ofrece un salario de 11.050 euros bruto/año

Para quienes busquen un empleo de verano con el que conseguir unos ingresos extra, Lidl mantiene abiertas varias vacantes para reforzar su plantilla durante la campaña estival. La compañía busca incorporar nuevo personal para cubrir perfiles júnior.

En A Coruña, por ejemplo, la compañía necesita incorporar a un cajero-reponedor a media jornada (25 horas) con disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde) para su tienda ubicada en la calle Newton.

Aunque el grupo alemán no exige experiencia previa, contar con ella se valorará positivamente.

Entre las funciones que deberá desempeñar la persona seleccionada se encuentran: cobrar en caja y atención al cliente, gestionar la disponibilidad de los productos en la sala de ventas, realizar el control de frescura, hacer una correcta reposición de la mercancía, etc.

Lidl ofrece un contrato de jornada semanal de cinco días y seis fines de semana de calidad al año para una mejor conciliación. Además, establece tres únicos requisitos imprescindibles: formación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), disponibilidad horaria y nivel de español avanzado.

El salario bruto anual es de 11.050 euros. En Arteixo y Ferrol se ofrecen contratos similares para las tiendas de la avenida Arsenio Iglesias y Estrada de San Pedro, respectivamente.

Por otro lado, en la provincia de Pontevedra, Lidl cuenta con dos ofertas de empleo activas: una en O Porriño, para la tienda situada en la calle Las Angustias, y otra en Tui, para el establecimiento ubicado en el Barrio de San Martiño.

En ambos casos, la empresa busca incorporar a un cajero-reponedor con perfil júnior. Las vacantes contemplan una jornada de 25 horas semanales en turnos rotativos y un contrato de carácter temporal.

Además de las funciones indicadas anteriormente, las personas seleccionadas también deberán cumplir con la siguiente lista de tareas:

Preparar, hornear y hacer la reposición de artículos de pan

Implementar las medidas de inventario y participar de forma activa en la realización de los mecanismos

Realizar la limpieza de la sala de ventas, dependencias y entorno de la tienda

La empresa valorará la selección de personal con motivación, flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo. Además, facilitará la formación teórico-práctica adaptada al puesto de trabajo, "para que seas capaz de enfrentar cada reto con éxito".

El salario bruto anual también es de 11.050 euros.

Hasta 17.680 euros y 40 horas/semana

Volviendo a la provincia de A Coruña, en concreto a Narón, Lidl cuenta con una vacante en jornada completa para personal de almacén.

La persona seleccionada asumirá distintas tareas que consistirán en: ubicar la mercancía en las zonas asignadas de almacenamiento y desubicarla, gestionar las peticiones, preparar la mercancía para enviar los pedidos a las tiendas y elaborar los comprobantes de facturación para los transportistas, etc.

La empresa busca un perfil con disponibilidad horaria para trabajar por turnos y formación de ESO o equivalente y experiencia previa. El contrato es de 40 horas a la semana y el salario de 17.680 brutos anuales.