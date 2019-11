Cuándo es el Black Friday 2019: las ofertas más esperadas

Noviembre se ha transformado en el mejor mes para realizar compras gracias a la importación a España de tres tradiciones extranjeras que marcan el inicio de la campaña de compras Navideñas con importantes descuentos y promociones. Se trata del 'Single Day' (Día del Soltero), 'Black Friday' (Viernes Negro) y 'Cyber Monday' (Ciberlunes). Estas tres fechas están programadas para ofrecer las mejores ofertas del año, pero con algunas diferencias:

Singles Day : tuvo lugar el 11 del 11, y la fecha fue escogida por el hecho de que el número 1 representa a una persona sola. Se trata de una celebración de origen chino y que surge en contraposición al Día de San Valentín. Recientemente, la fiesta se ha convertido en uno de los principales días de comercio en línea en el mundo.

Black Friday : la fecha señalada es el 29 de noviembre, ya que es un evento que siempre tiene lugar el día siguiente del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El Viernes Negro inaugura oficialmente la temporada de compras navideñas con significativas rebajas.

Cyber Monday: tendrá lugar el 2 de diciembre, ya que es un evento que siempre se celebra el lunes siguiente del Día de Acción de Gracias. Es un evento de origen estadounidense y creado por las empresas para persuadir a la gente a comprar por Internet.

Black Friday o Viernes Negro

El Black Friday o Viernes Negro es un día en el que los comercios hacen grandes descuentos con intención de inaugurar el comienzo de las compras navideñas.

Aunque el Black Friday es considerado el día de compras más importante del año, no fue hasta el año 2001 (en Estados Unidos) cuando el Black Friday se asentó como lo conocemos hoy en día. Esto se debe a que, durante muchos años, lo habitual era que los estadounidenses postpusieran las compras para el sábado en lugar de hacerlas el viernes, como esperaban los comercios. En España, el Black Friday llegó 11 años más tarde, y fue en 2012 cuando las tiendas como Amazon comenzaron a hacer sus primeras campañas promocionales para estas fechas en nuestro país.

¿Qué día es el Black Friday y cuánto dura?

El Black Friday 2019 tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, ya que se celebra el día siguiente al cuarto jueves de noviembre, no obstante, hay comercios como Amazon que dan un paso más en esta celebración y lo hacen a lo grande, con descuentos de hasta el 40% en muchos productos. Con motivo de esta celebración, compartimos un vídeo para que no te pierdas las novedades que trae el Black Friday en 2019:

Cuándo es el Black Friday 2019: ofertas y promociones

Por otro lado, no hay que olvidar que cada vez se alarga más esta campaña de descuento, por lo que puede que no termine el día 29 de noviembre, sino que se alargue todo el fin de semana. Lo que sí está claro es que no se extenderá hasta el lunes ya que, como hemos mencionado anteriormente, el día 2 de diciembre comienza el evento del Cyber Monday, el evento en el que las tiendas y comercios, especialmente los digitales, bombardearán con ofertas a sus potenciales clientes.

Aprovecha las mejores ofertas del Black Friday

Estos son algunos consejos para aprovechar al máximo las ofertas del Black Friday: