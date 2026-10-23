Protege tu casa con el Seguro Allianz Hogar y Movistar Prosegur Alarmas: vive más tranquilo ¡y consigue ahora una tarjeta de 150€!

Al contratar tu Seguro de Hogar Allianz y Movistar Prosegur Alarmas, consigues una tarjeta regalo de 150€. ¡Y la tranquilidad de que lo más importante está protegido!

En España hay 19,8 millones de hogares, según el Instituto Nacional de Estadística. Y en cada uno de ellos habitan vidas e historias muy diferentes. Incluso un hogar evoluciona a medida que nosotros lo hacemos: cuando nos independizamos, llega un miembro nuevo a la familia, pasamos a teletrabajar varios días a la semana o nos lanzamos a hacer una reforma. Cambia también lo que guardamos dentro de casa y la manera de utilizarlo.

¿Te has parado a pensar si cuentas con la protección que de verdad necesitas? Un Seguro de Hogar flexible, que crezca contigo y que proteja todas las historias que caben dentro de una casa. Una de las mejores opciones en la actualidad es combinar el Seguro de Hogar de Allianz con la alarma de Movistar Prosegur Alarmas. Se complementan muy bien entre sí, protegen lo que más te importa mientras tú disfrutas de la vida y además, si contratas ahora los dos productos, te llevas una tarjeta regalo de 150€. ¡Para seguir viviendo!

¿Cómo cambian las necesidades de una casa?

Hay muchas razones por las que cambian las necesidades dentro de casa. Por ejemplo, al comprar una primera vivienda y dejar atrás un alquiler compartido, cuando llega un bebé al hogar, si decidimos convertir una habitación de invitados en un despacho para teletrabajar, modernizar la cocina para disfrutarla más o montar el vestidor que siempre has querido.

¿Y si aprovechas estos cambios para asegurarte de que tu Seguro de Hogar sea flexible y de verdad se adapte a tus necesidades? Tanto si acabas de mudarte como si llevas años construyendo tu hogar. Quizá has hecho una reforma, invertido en electrodomésticos nuevos o pasas más tiempo en casa si trabajas en remoto. Básicamente, tener una póliza que se adapta a ti para que solo tengas que preocuparte por disfrutar de las cosas nuevas que llegan a tu vida.

Para saberlo, deberías tener en cuenta tres factores: el continente y el contenido —revisa qué elementos de la vivienda y bienes están incluidos en la póliza—, las necesidades de asistencia —valora qué servicios están incluidos, si tienen sentido o si estás pagando de más— y la seguridad de la vivienda —en muchos hogares, la mejor manera de complementar un seguro de hogar es con una alarma—.

Seguro de Hogar Allianz: coberturas y servicios para el día a día

Seguro de hogar Allianz Allianz

"Y a vivir". Esta es la frase que mejor define a Allianz Hogar, un seguro de hogar que nos anima a atrevernos, a ser valientes y a disfrutar de las cosas buenas que la vida nos pone delante. Porque, cuando contamos con las coberturas que protegen lo más importante, es mucho más sencillo vivir.

Allianz tiene tres modalidades para su Seguro de Hogar —Estándar, Completo y Superior— para cubrir diferentes necesidades. Estas son algunas de las coberturas más importantes en casa:

Daños por agua e incendio : cubre el contenido y el continente, según las condiciones contempladas en la póliza.

: cubre el contenido y el continente, según las condiciones contempladas en la póliza. Robo y rotura de cristales : en la modalidad estándar, por ejemplo, cubre los cristales rotos hasta un máximo de 300€.

: en la modalidad estándar, por ejemplo, cubre los cristales rotos hasta un máximo de 300€. Fenómenos eléctricos y daños estéticos : solo se incluye en las modalidades Completo y Superior.

: solo se incluye en las modalidades Completo y Superior. Asistencia en el hogar 24 horas : gestionan las reparaciones urgentes en menos de tres horas.

: gestionan las reparaciones urgentes en menos de tres horas. Cobertura antiocupación: incluida en todas sus modalidades para proteger tu vivienda.

Para elegir entre una opción del Seguro Allianz Hogar u otra antes tienes que pensar en cómo es tu vivienda, tus necesidades y qué te interesa proteger. Además de lo anterior, Allianz tiene otras coberturas disponibles según la modalidad que elijas: bricolaje, roturas de placas solares, asistencia informática remota, asistencia en viaje, control de plagas y todo riesgo accidental.

Movistar Prosegur Alarmas: protege aún más tu casa

Movistar Prosegur Alarmas Allianz

Si contratas tu Seguro Allianz Hogar junto con la alarma de Movistar Prosegur Alarmas, conseguirás una tarjeta regalo de 150€. Además de la tranquilidad de que tu hogar estará mucho más protegido.

Conexión 24/7 con la central receptora de alarmas las 24 horas para verificar cualquier incidencia, y si es necesario, da aviso a la policía.

Controla tu alarma estés donde estés desde el móvil a través de APP de Movistar Prosegur Alarmas

Instalación profesional según las características de la vivienda.

Incluye panel de control, sensores y otros dispositivos según el tipo de alarma.

Puedes contratar servicios extra para adaptar mejor la alarma a tu vivienda.

¿En qué situaciones viene bien Movistar Prosegur Alarmas? Si trabajas fuera de casa y pasas mucho tiempo fuera, viajas mucho por ocio o por trabajo, si quieres estar seguro cuando estás en casa durmiendo, quieres un sistema que puedas controlar desde el móvil… o simplemente si quieres dormir tranquilo por las noches sabiendo que estás protegido.

¿Cómo conseguir la tarjeta regalo de 150€ de Allianz y Movistar Prosegur Alarmas?

Un Seguro de Hogar y una alarma cubren necesidades diferentes. El primero contempla coberturas y servicios incluidos en la póliza, y deben amoldarse a las necesidades de cada familia. La alarma, por su parte, mejora la seguridad de otra manera para que vivas mucho más tranquilo.

Si contratas ahora los dos productos —el Seguro de Hogar Allianz y Movistar Prosegur Alarmas—, conseguirás una tarjeta regalo de 150€. Y si ya tienes contratado tu seguro con Allianz, igualmente puedes beneficiarte de la promoción al contratar también la alarma.

Tu casa es el espacio en el que comienzan etapas, donde tomas decisiones importantes y celebras cuando las cosas salen bien. Por eso, el Seguro de Hogar Allianz y Movistar Prosegur Alarmas se encargan de que todo esté en orden para que disfrutes de la vida con mucha más tranquilidad. Y de paso acompañan tus planes con una tarjeta regalo de 150€. ¡Y a vivir!

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