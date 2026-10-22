El secreto de la 'glass skin' de las coreanas: este sérum de péptidos para un rostro más luminoso en 7 segundos

¿Has oído hablar de los péptidos? No son ingredientes al uso como pueden serlo el ácido hialurónico o la vitamina C. Más bien, son cadenas cortas de aminoácidos que mejoran la apariencia de la piel, la mantienen hidratada, lisa y elástica. Un sérum potenciador de péptidos se puede aplicar justo antes de un sérum convencional o de una crema hidratante para 'preparar' la piel y que el resto de ingredientes hagan más efecto.

Uno de los más vendidos en Amazon (y más utilizado por las coreanas) es el sérum potenciador con 7 péptidos de MIZON, rebajado un 39% por tiempo limitado. Si lo aplicas a diario, conseguirás la famosa 'glass skin' de las mujeres coreanas, con una textura más lisa, jugosa y poros menos visibles. Además, la fórmula cuesta menos de 12€ en Amazon.

Beneficios del sérum 7 péptidos de MIZON

7 tipos de péptidos en la misma fórmula para mejorar la textura de la piel.

Acabado luminoso y efecto glass skin en solo 7 segundos.

Hidratación de larga duración gracias al Oligo-HA, un ingrediente basado en ácido hialurónico que retiene agua y mantiene la piel jugosa.

Fórmula vegana y dermatológicamente probada.

Piel más hidratada, suave y luminosa en un solo paso

sérum potenciador de péptidos Amazon

El sérum potenciador con 7 péptidos de MIZON contiene ingredientes muy habituales en cosmética coreana para mejorar la apariencia de la piel. Por un lado, siete tipos de péptidos para mejorar la textura de la piel; por otro, Oligo-HA que hidrata en profundidad para darle ese acabado jugoso y con luminosidad (sin llegar a ser graso).

La filosofía de la cosmética coreana es prevenir e hidratar en profundidad, porque cuando la piel está hidratada y jugosa, se ve mucho más uniforme y se reducen casi de manera natural las arruguillas o líneas de expresión

Cómo usar un sérum potenciador de péptidos en tu rutina

Para que este sérum potenciador de péptidos funcione, lo ideal es que ya tengas una rutina de skincare que te funcione (sea con productos coreanos) o no. Estos son los pasos a seguir:

Limpia bien el rostro con tu limpiador habitual y en caso de haberte maquillado, haz la doble limpieza (desmaquillante en aceite y limpiador). Aplica este sérum potenciador de péptidos por todo el rostro y deja que se absorba (tarda muy poco). Continúa tu rutina con un sérum, contorno de ojos y crema hidratante. Por la mañana, aplica protector solar SPF30 o superior siempre antes de salir de casa para proteger la piel.

Si tienes la piel sensible o utilizar otros activos (retinoides o exfoliantes), lo ideal es introducir este sérum de péptidos en oferta poco a poco para comprobar la tolerancia en la piel. Los primeros resultados son inmediatos, y después irás viendo una mejora en la textura de la piel con el paso del tiempo.

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