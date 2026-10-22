Marrones, de perfil bajo y con un toque vintage: las zapatillas adidas favoritas para este otoño de las chicas que mejor visten

Ya le hemos dado la bienvenida definitiva al otoño, ¿has hecho el cambio de armario? Esta temporada hemos empezado a ver tonos marrones por todas partes, junto con beiges, burdeos y verdes oliva. Y todos combinan muy bien con las adidas Barreda Low, las zapatillas de perfil bajo y con un toque vintage para tener en tu fondo de armario.

De hecho, estas mismas sneakers y otras de perfil bajo y en tonos marrones son las que más están llevando las chicas modernas y estilosas en los primeros looks de otoño que hemos fichado. Lo mejor de todo es que van a combinar con las prendas que ya tienes en tu armario, ¡y que están rebajadas a menos de 40€ en Sprinter!

Nos pondríamos estas sneakers esta temporada porque…

El color marrón queda muy bien con la paleta de colores de otoño.

Perfil bajo y puntera en forma de T que vuelve a las deportivas clásicas.

Suela de goma, muy cómoda para el día a día y muy flexible.

Ajuste con cordones para que el pie quede mucho más sujeto.

Estas adidas marrones elevan los looks más básicos

adidas Barreda Low adidas

Las adidas Barreda Low tienen que estar en tu armario esta temporada. Lo que más nos gusta es la combinación del marrón y detalles claritos (entre beige y amarillo pastel), aunque las tienes disponibles también en otros tonos. Tienen el sello de las sneakers de adidas para el street style, junto con una suela exterior de goma y un empeine fabricado con material sintético.

Ya hemos visto que el marrón es el color de la temporada. Y aunque en la ropa se lleve más en un tono oscuro, contrasta muy bien con el acabado clarito de estas sneakers. Si quieres ir cómoda y arreglada, son para ti.

Ideas para combinar las adidas Barrera Low en otoño

Con unos vaqueros de corte recto, una camiseta básica y una gabardina. Con un pantalón de pinza marrón o gris y un jersey de punto en color crema. Con falda midi satinada y chaqueta de cuero. Con un vestido de punto en beige, gris o chocolate y un abrigo de lana.

El truco para ponerte mucho estas Barreda Low de adidas es combinarlas con tonos que armonicen el look, como beige, crema, azul denim, gris o marrón. Y seguro que son colores que ya tienes en el armario.

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