Ya puedes salir a correr con lluvia: rebajada un 30% esta chaqueta de Nike impermeable y con bandas reflectantes

El otoño y el invierno no son las mejores épocas del año para salir a correr… ¿o sí? En Madrid, por ejemplo, llueve una media de 90 días al año, cifra que aumenta en ciudades del norte y baja en el sur o en zonas con un clima más seco. Pero eso no significa que tengas que quedarte en casa.

De hecho, la Nike Miller es una chaqueta de running repelente al agua para poder salir a correr o entrenar al aire libre también con mal tiempo. Viene con una capucha que se puede recoger cuando no la necesites, con bandas reflectantes para situaciones de poca luz y está rebajada un 30% en la tienda online de Nike solo por tiempo limitado. ¡Se queda en menos de 60€!

La mejor chaqueta de running porque…

Tejido repelente al agua que protege de la lluvia y de las salpicaduras.

Está protegida contra los rayos UVA y UVB.

Barras reflectantes incluidas para mejorar la visibilidad al correr de noche o con poca luz.

Incluye una capucha que se 'recoge' y queda guardada en el cuello para cuando no la necesites.

Así es la Nike Miller que mejor se adapta a tus entrenamientos al aire libre

Nike Miller Nike

La Nike Miller está disponible en varios colores, pero la hemos fichado en este diseño en color azul rebajado un 30%. Su punto fuerte es el acabado repelente al agua con el que puedes salir a correr con lluvia, aunque está más preparada para lluvia ligera que para una tormenta fuerte.

Las mangas son de tipo raglán, lo que da más libertad de movimiento a la zona de los hombros. Y el corte es clásico, por lo que no se ciñe demasiado al cuerpo ni tampoco es de estilo oversize. Así que puedes combinar esta chaqueta de running Nike en oferta con cualquier otra prenda deportiva.

Cómo combinar tu chaqueta Nike: ¿solo sirve para correr?

No exactamente. Es una chaqueta de running, así que la idea es que te la puedas poner para salir a caminar o a correr cuando llueve, aunque también sirve para ir al gimnasio o para combinar con outfits de deporte. Sobre todo con prendas de entretiempo en otoño, primavera o cuando no hace mucho frío.

Además, el color azul aporta color al outfit (ideal para ponerle buena cara al mal tiempo), pero tampoco es excesivo ni muy llamativo. Según con qué lo combines, conseguirás un look más deportivo, casual o urbano. ¡Tú decides!

Lo que está claro es que es una prenda de fondo de armario a la que le vas a sacar mucho partido durante todo el año, y ahora baja de precio a menos de 60€ solo en la tienda online de Nike. ¡Baratísima!

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