¿Hace cuánto que no lavas tus brochas de maquillaje? Este limpiador eléctrico las deja perfectas y cuida las cerdas

¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tus brochas de maquillaje? Deberíamos hacerlo una vez a la semana o cada 15 días, según el uso, pero muy poca gente cumple los tiempos a rajatabla. Acumulan restos de grasa, suciedad, cosméticos y microorganismos que terminamos llevándonos a la cara, así que es importante tenerlas limpias para cuidar la piel y para conseguir un mejor resultado al maquillarnos.

Y no, no hace falta que limpies una a una con agua y jabón. En Amazon está arrasando el limpiador eléctrico de brochas de maquillaje de CloudValley, que se encarga de eliminar toda la suciedad y la humedad de las cerdas para que tus brochas queden como nuevas. Y está de oferta a menos de 30€.

Funciones de este limpiador de brochas rebajado

Elimina hasta el 98% de los residuos de maquillaje (base, sombras, coloretes...).

Incluye dos modos de funcionamiento (30 y 60 minutos) para limpiar y centrifugar. Puedes ampliarlo en intervalos de 10 minutos hasta un máximo de 90.

Zona de centrifugado independiente para retirar la humedad de las cerdas y facilitar el secado.

Se para al abrir la tapa para que el dispositivo no siga girando.

Limpia tus brochas de maquillaje sin frotar a mano

limpiador eléctrico de brochas de maquillaje Amazon

El limpiador eléctrico de brochas de maquillaje de CloudValley evita que tengas que limpiar tus brochas una a una, debajo del grifo, con agua y jabón. Este dispositivo utiliza un sistema de giro y agua para limpiar en profundidad las cerdas y eliminar la suciedad acumulada, incluso la que lleva ahí meses.

Incluye marcas que indican los niveles mínimo y máximo de agua, y un temporizador ajustable según la suciedad de las brochas. Además, también centrifuga y tiene un programa de secado de 60 minutos para reducir al máximo la humedad. Puede que después las tengas que dejar secar al aire unas horas más.

Consejos para tener tus brochas de maquillaje siempre limpias

Ahora que puedes incluir en tu rutina este limpiador de brochas de maquillaje, establece algunos buenos hábitos para mejorar tu piel:

Establece una rutina e intenta cumplirla para lavar tus brochas con cierta frecuencia (una vez cada dos semanas o una vez al mes, si las usas poco).

Utiliza un producto adecuado, como un limpiador para brochas o un jabón suave.

En la base de las cerdas es donde se acumulan más residuos, pero nunca tires de los pelos ni frotes con mucha fuerza.

Deja que las brochas se sequen por completo antes de usarlas, porque la humedad también aumenta el riesgo de microorganismos.

Este limpiador de brochas es 100% eléctrico, así que te lo pone fácil y reduce el esfuerzo manual por menos de 30€ en Amazon. ¡Imprescindible en tu rutina!

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