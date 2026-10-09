Conocemos los tónicos faciales coreanos, pero este de romero para el pelo hace maravillas en la raíz y el cuero cabelludo

La cosmética coreana está cada vez más asentada en Europa, y empezamos a estar más familiarizadas con sus sérums, esencias, tónicos faciales y productos formulados con ingredientes naturales. ¿Y el cuidado capilar? Las mujeres coreanas presumen de una melena fina, brillante y fuerte, y uno de sus secretos está en el tónico Rosemary Root Enhancer.

Es un tónico capilar que se aplica directamente en el cuero cabelludo —en cualquier momento del día, sin aclarado— para refrescar, mejorar el confort y mantener la hidratación. A largo plazo, notarás la raíz mucho más fuerte y con más volumen. ¿Te apetece probarlo? Ahora está rebajado a menos de 12€ en MiiN Cosmetics. Además, con el cupón ELESPANOL10 tienes un 10% de descuento en toda la web (salvo en productos en oferta).

Beneficios del tónico de Rosemary para raíces

Se aplica directamente sobre el cuero cabelludo con un pulverizador, así que es fácil de incluir en la rutina.

Incluye romero, extractos vegetales (jengibre, soja, arroz y morera) y biotina, conocida como vitamina B7.

No necesita aclarado y lo puedes utilizar a diario.

Deja un aroma herbal con notas de romero y una sensación refrescante en la raíz.

Un cuidado capilar que empieza por el cuero cabelludo

Tónico Rosemary Root Enhancer Miin Cosmetics

Normalmente, hidratamos de medios a puntas con acondicionadores o productos sin aclarado, pero ¿qué pasa con el cuero cabelludo? De eso se encarga el tónico Rosemary Root Enhancer, una fórmula coreana con extracto y aceite de romero, extractos de jengibre, pino, soja, arroz, sésamo y morera, entre otros ingredientes. También contiene biotina, muy habitual en productos capilares.

La combinación de ingredientes cuida las raíces, deja una sensación de frescor muy agradable, fortalece el cuero cabelludo y da mucho volumen. Aplícalo a diario, ya sea después de la ducha o en cualquier momento del día, pero ten en cuenta que se trata de un tónico capilar sin aclarado.

Opiniones sobre el tónico Rosemary Root Enhancer

Este tónico de cosmética coreana tiene una puntuación de 4,6/5 estrellas en MiiN Cosmetics. Quienes ya lo han probado destacan que huele muy bien, deja una sensación muy agradable en el cuero cabelludo, da volumen y fortalece el crecimiento del cabello.

"Me gusta el aroma y la sensación de frescor en el cuero cabelludo".

"He tenido un montón de problemas con el cuero cabelludo, me diagnosticaron dermatitis seborreica y sentía muy poco confort. Desde que uso este producto, siento el cuero cabelludo mucho mejor. Huele superbién y lo deja con una sensación muy agradable".

"Me lo puse en la raíz y noté, al cabo de un mes, que me habían crecido baby hairs que no sabía que tenía".

"Deja el pelo con buen olor a romero, pero sin ser pesado ni ensuciar".

¿Te apetece probarlo? MiiN Cosmetics lo acaba de rebajar un 40%, así que puedes probar una fórmula coreana con muchos beneficios para tu melena y de paso mejorar tu rutina de haircare. ¡Cuesta menos de 12€!

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