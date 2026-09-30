El secador de pelo que cuida tu melena al mismo tiempo que la seca y libera aceites esenciales para hidratar

El secador de pelo vuelve a nuestras rutinas después de haberlo aparcado durante los meses de verano. Si precisamente lo has dejado de lado para evitar los daños que provoca el calor, sequedad y puntas abiertas, tienes que fichar el secador IoniCare Dry&Keratin Cotton Candy de Cecotec.

Es el primero de la marca con tecnología de cuidado capilar que hidrata el pelo al liberar siete aceites esenciales durante el secado. También es potente, incluye tecnología iónica y Cecotec acaba de rebajarlo un 43% en su tienda online. Es la mejor compra para el otoño, ¡por menos de 40€!

Beneficios del IoniCare Dry&Keratin Cotton Candy

Tecnología NutriEssence con 7 aceites esenciales para hidratar, dar suavidad y brillo al cabello.

Generador de iones negativos que controlan el encrespamiento y dejan el cabello más suave.

Incluye un cabezal difusor que libera poco a poco la esencia y utiliza el calor para distribuirla por toda la melena.

Secado potente y rápido con 1.200 W de potencia.

El secador que también cuida e hidrata tu melena

IoniCare Dry&Keratin Cotton Candy Cecotec

Si estás buscando un secador de pelo que seque rápido y de paso cuide tu melena este otoño, el IoniCare Dry&Keratin Cotton Candy de Cecotec es para ti. Una de sus particularidades (y diferencias con la inmensa mayoría de modelos) es la tecnología NutriEssence de su cabezal, pues incorpora siete aceites esenciales (peonía, mirto, argán y jojoba, además de queratina, proteínas y aminoácidos) para cuidar el cabello y reducir el encrespamiento.

¿Y cómo funciona el sistema? Solo tienes que colocar una pequeña anilla incluida en el cabezal y el secador va liberando poco a poco la esencia con el calor. La esencia dura unos dos meses, según el uso, pero incluye un recambio para seguir aprovechando esta función pasado ese tiempo.

Consejos para cuidar tu pelo con este secador de Cecotec

Tener un secador potente y con esta función de aceites esenciales es una ventaja para cuidar tu melena en otoño e invierno. Pero también tienes que tener buenos hábitos:

Retira siempre el exceso de agua con una toalla sin frotar.

Aplica un protector térmico antes de utilizar el secador, la plancha o el rizador.

Evita utilizar aparatos de calor en su temperatura máxima y no lo acerques demasiado al cuero cabelludo.

Al terminar el secado, haz una pasada rápida con aire frío para fijar.

Es importante utilizar un champú adecuado a tu tipo de melena, acondicionador después del lavado y mascarilla.

No utilices agua muy caliente para lavarte el pelo. Es mejor que esté tibia o tirando a fría.

Te toque renovar o no tu secador de pelo, no vas a poder resistirte a esta oferta de Cecotec en uno de los mejores dispositivos de cuidado capilar low-cost. ¡Cuesta menos de 40€!

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