Nike tira el precio de la chaqueta de deporte que queda bien con todo: para el gimnasio, viajar o con vaqueros

¿Estás en ese punto de tu vida en el que te interesa más tener un armario con básicos y prendas útiles que seguir las tendencias? Es mejor tener poca ropa y bien elegida que un armario lleno de prendas difíciles de combinar o que solo puedes llevar en ocasiones especiales. Y lógicamente no puede faltar una chaqueta de deporte.

Ojo, porque si eliges bien la vas a utilizar mucho más que para ir al gimnasio o entrenar al aire libre. Nike tiene muchas prendas en su catálogo, como la chaqueta Nike Sportswear, que difuminan la línea entre una prenda deportiva y una casual. Así que solo es cuestión de combinarla bien para sacarle mucho partido. Y tienes otra razón más para ponértela este otoño: está rebajada un 30% en su tienda online y se queda por menos de 60€.

¿Por qué esta chaqueta va a ser protagonista de la temporada?

Queda a la altura de la cintura para una silueta mucho más actual.

Paneles de nylon con efecto repelente al agua (protegen con lluvia ligera).

Forro interior de malla transpirable, ideal para hacer deporte o cuando no hace mucho frío.

Los puños y el bajo son elásticos, lo que mantiene la chaqueta en su sitio y le dan el toque deportivo.

La chaqueta que no te querrás quitar en todo el invierno

Nike Sportswear Nike

La razón por la que queremos en nuestro armario la chaqueta Nike Sportswear es porque no es una prenda que utilicemos solo para hacer deporte. Nike ha cogido algunos códigos clásicos de las chaquetas deportivas —mangas raglán, cierre frontal de cremallera, bolsillos laterales— y los ha combinado con un patrón corto a la altura de la cintura y mucho más desenfadado.

El resultado es una prenda que te va a acompañar durante todo el año para ir al gym, entrenar al aire libre, de viaje, cuando llueva y no haga mucho frío… Es una chaqueta fabricada en poliéster con paneles de 96% nylon y 4% spandex, por lo que es flexible para moverte con absoluta comodidad. Y los paneles de nylon tienen un acabado repelente al agua.

Cómo combinarla para hacer deporte o con looks casuales

El diseño de esta chaqueta de Nike y la combinación de materiales hacen que sea muy fácil de combinar en cualquier ocasión:

Para ir al gimnasio o entrenar, con unos leggings, camiseta deportiva y zapatillas. Al ser corta, queda muy bien con pantalones de tiro alto.

Con un look casual, lo más sencillo es combinarla con unos jeans rectos o un poco anchos, una camiseta blanca y unas zapatillas.

Si quieres jugar con el volumen, póntela con unos pantalones tipo cargo.

¿Te gustaría tenerla en otros colores? Está disponible en Nike también en negro, beige y en distintas combinaciones mezclando el verde y el azul, desde la talla XS hasta la XXL. ¡Y rebajadísima!

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