El secreto de los interioristas en otoño para darle un toque natural a tu casa y mejorar la sensación de amplitud

¿Quieres hacer pequeños cambios en casa este otoño sin reformas ni caer en tendencias que la temporada que viene ya no se lleven? En ese caso, un truco al que recurren mucho los interioristas es a los espejos de madera, pues tienen una función muy potente en el dormitorio, el salón o el recibidor.

Tienen una parte práctica, evidentemente, pero un espejo de grandes dimensiones también refleja la luz que entra por la ventana y crea una sensación de amplitud. Así que diseños como el espejo Ibro de Kave Home aportan mucho a salones con poca luz natural o recibidores estrechos. Y justo este modelo baja de precio un 30% en Kave Home, a lo que se suma un 5% adicional con el cupón exclusivo AFFELESPANOLKAVE. ¡Aplícalo en el carrito!

¿Por qué es perfecto para tu casa este otoño?

2 metros de altura para verte de cuerpo entero y aprovechar una pared vacía.

Sus 105 cm de ancho reflejan buena parte de la estancia y la hacen más espaciosa.

Fabricado en madera de teca en acabado natural que le da un toque muy cálido y combina con muebles de distintos colores y estilos.

Diseño rectangular con instalación en la pared para no ocupar espacio en el suelo.

Un espejo que aporta profundidad y un acabado muy natural

espejo Ibro Kave Home

El espejo Ibro es una de las piezas con más personalidad del catálogo de Kave Home, empezando por sus 200 cm de altura. El formato vertical estiliza cualquier estancia y, además, proporciona la superficie perfecta para verte de cuerpo entero. Y si lo prefieres, puedes colocarlo en posición horizontal en paredes muy amplias o vacías.

El marco de madera natural es uno de sus puntos fuertes, fabricado con un 70% de madera de teca reciclada y un 30% de cristal. Además, como ocurre en este tipo de piezas, la madera tiene vetas y tonos propios, por lo que cada espejo es completamente único. La manera más sencilla de introducir materiales naturales en casa, que combinan muy bien en otoño con textiles de lino, alfombras de fibras vegetales, muebles en tonos claros y elementos decorativos en beige o tierra.

Trucos para colocar un espejo y ampliar visualmente cualquier espacio

Aquí van algunos consejos y trucos de interioristas para colocar este espejo de Kave Home en casa y transformar por completo cualquier estancia:

Coloca el espejo frente a una ventana o en una pared perpendicular a ella. Reflejará parte de la luz natural y el espacio será más luminoso.

En salones pequeños, colócalo frente a una zona despejada para que el espacio parezca más amplio.

También queda bien cerca de una mesa de comedor o de un rincón bien decorado. Eso sí, siempre que lo que refleje sea agradable visualmente y no genere sensación de desorden.

En el recibidor cumple su función (mirarte antes de salir de casa) y también puede ampliar los más estrechos.

Por menos de 270€, este espejo Ibro es una muy buena compra en Kave Home para darle un toque más natural y cálido a tu hogar este otoño sin hacer obras. Y si quieres aprovechar tu compra, con el código DEAL100 tienes un cupón de 100€ en compras superiores a 700€ en toda la web.

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