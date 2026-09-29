¿Te cuesta conciliar el sueño? Prueba este suplemento con melatonina y 9 activos naturales para reducir el estrés y desconectar

La melatonina es una hormona que nuestro cuerpo produce de forma natural y que regula el ciclo de sueño y de vigilia. Su producción está relacionada con la oscuridad, así que mantener horarios irregulares, utilizar pantallas antes de dormir o tener turnos rotativos en el trabajo no ayudan a tener una buena higiene del sueño.

¿Y cómo puedes dormir mejor? Adoptando hábitos de vida saludables y con la ayuda de suplementos como el Deep Sleep Complex Melatonina de Alma Secret, en formato gummie y con sabor a mora. Viene en un pack de 60 gominolas (para 1 mes) y ahora baja su precio a menos de 20€ en Druni.

Comprar en Druni por (24,95) 19,95€

Beneficios de este suplemento de melatonina de Alma Secret

1,9 mg de melatonina por toma diaria para reducir el tiempo que tardamos en conciliar el sueño.

9 activos en la misma fórmula, con ingredientes como ashwagandha Sensoril®, GABA, L-teanina, valeriana y pasiflora.

No contienen azúcar, gluten ni lactosa.

Formato gummie muy fácil de tomar.

Así es el suplemento con melatonina y 9 activos

melatonina druni.jpg Alma Secret

El Deep Sleep Complex Melatonina de Alma Secret es uno de los suplementos para dormir más vendidos en Druni, aún más ahora que baja de precio. Contiene 1,9 mg de melatonina, además de ashwagandha, L-teanina, valeriana, fasiflora, vitamina B y zinc entre otros activos que nos ayudan a reducir el estrés y conciliar el sueño.

De hecho, en la fórmula también hay ingredientes que reducen el cansancio y la fatiga, por lo que aportan un plus a tu descanso y hábitos de sueño. El envase contiene 60 gummies, por lo que tendrás suministro para todo un mes.

Consejos para tomar este suplemento para dormir

Alma Secret recomienda tomar dos gummies al día en una sola toma, a ser posible siempre a la misma hora. Lo más adecuado es hacerlo un rato antes de irte a la cama e intentar mantener horarios regulares.

Por ejemplo, levantarte y acostarte todos los días a la misma hora, reducir la luz intensa y las pantallas una hora antes de dormir y evitar bebidas con cafeína por la tarde. Así mejorarás tu higiene del sueño, tus hábitos y será más sencillo que este suplemento de melatonina haga efecto en tu rutina.

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Esta fórmula baja su precio un 20% en Druni solo hoy, así que aprovecha para mejorar tus hábitos y reducir el tiempo que tardas en conciliar el sueño. ¡Cuesta menos de 20€!

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