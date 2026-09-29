Adiós al monitor de toda la vida: LG tiene una pantalla 4K que gira, se inclina y hasta viene con ruedas

La tecnología ha cambiado mucho más rápido que nosotros. Y cuando aún nos estamos acostumbrando a los avances en monitores —más grandes, con mejor calidad, curvos—, llega el LG Smart Monitor Swing de 32". Una pantalla táctil con resolución 4K UHD que combina con lo mejor de un monitor con una Smart TV.

En este caso, su punto fuerte es que viene con un soporte incluido para girar o inclinar la pantalla, incluso para moverla con ruedas de un lugar a otro. Y no necesitas tenerlo conectado a un ordenador. Te va a conquistar por sus prestaciones y también por su precio, porque está rebajado un 25% en la tienda online de LG y a eso le puedes sumar otro 10% con el código LGELESPANOL10. ¡Una ganga!

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¿Qué hace diferente a este monitor LG?

Pantalla táctil 4K UHD de 32 pulgadas para trabajar, estudiar o jugar.

Incluye un soporte móvil con 670º de movilidad total para girar, inclinar o rotar la pantalla, además de desplazarla con ruedas.

webOS24 integrado con acceso a Netflix, YouTube, Disney+ y otras apps de streaming.

Altavoces estéreo de 5W x 2 para escuchar música, vídeos o ver películas sin conectar unos altavoces externos.

Una pantalla 4K que se adapta a tu espacio y momento del día

pantalla led lg.jpg LG

El LG Smart Monitor Swing de 32" se parece muy poco a los monitores convencionales, y ya no tendrás que amoldar tu espacio de trabajo a un monitor. Al revés. Este monitor de LG viene con una peana para regular la altura, inclinar el panel hasta 70 grados, girarlo lateralmente hasta 150 grados y colocarlo en vertical mediante una rotación de 90 grados. Y hasta girar la base 360 grados.

En total, 670 grados de absoluta libertad de movimientos para adaptar el monitor a tus necesidades (y no al revés). Por lo demás, es una pantalla de 32 pulgadas con resolución 4K UHD, una gama de color DCI-P3 del 95 % y un brillo típico de 350 nits.

Preguntas frecuentes

¿Puedo utilizar este monitor LG sin ordenador?

Así es. El LG Monitor Swing incorpora webOS 24, por lo que puedes acceder a apps de entretenimiento y otras funciones inteligentes sin conectar un ordenador. También utilizar servicios de juego en la nube compatibles con solo tener conexión a internet.

¿Qué tamaño tiene la pantalla del LG Smart Monitor Swing?

Una pantalla táctil de 32 pulgadas y resolución 4K UHD. Es un formato muy amplio para trabajar con varias ventanas al mismo tiempo, consultar documentos o ver películas y series con buen nivel de detalle.

¿Se puede mover el monitor de una habitación a otra?

Sí. Viene con un soporte con ruedas para desplazarlo fácilmente por toda la casa. No obstante, lo tienes que tener conectado a una toma de corriente para funcionar, porque no tiene batería integrada.

¿El monitor LG Smart Monitor Swing tiene Netflix y otras plataformas?

Sí, a través de webOS 24 puedes acceder a apps como Netflix, Disney+, YouTube, Spotify o cualquier otra. También incluye acceso a LG Channels, con más de 300 canales gratuitos.

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