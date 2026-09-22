Lavadora LG: la elegida de la semana en ofertas flash de LG con 10 % de descuento extra

Cada semana, LG renueva su selección de ofertas flash con productos destacados, y esta vez le toca el turno a la lavadora F4WR6009A0W, de la Serie 600. Con inteligencia artificial integrada, tecnología de lavado rápido y garantía de por vida en el motor, es una de esas compras que combinan tecnología puntera con tranquilidad a largo plazo. Ahora, aplicando el código LGELESPANOL10, se puede conseguir un 10 % de descuento adicional.

Lavadora inteligente de LG: lavado inteligente, rápido y respetuoso con la ropa

Lavadora F4WR6009A0W LG

Esta lavadora LG de 9 kg y hasta 1.400 rpm incorpora el motor AI Direct Drive, que mediante inteligencia artificial detecta el tipo de tejido y ajusta los movimientos del tambor para reducir en hasta un 18 % el desgaste de la ropa. A esto se suma la tecnología TurboWash360º, que permite completar un lavado en solo 39 minutos con media carga, ahorrando hasta un 39 % de electricidad gracias a sus 4 sprays de agua que cubren los 360º del tambor.

Su función de Vapor Steam reduce hasta un 99,9 % de virus, bacterias y alérgenos, aportando un extra de higiene especialmente indicado para pieles sensibles o personas alérgicas. Además, cuenta con bateadores de acero inoxidable, más higiénicos y duraderos que los de plástico, y una clase de eficiencia energética A, siendo un 10 % más eficiente que el estándar.

Como el resto de la gama recomendada del fabricante, esta lavadora inteligente de LG cuenta con garantía de por vida en el motor: 30 años de cobertura tras registrar el producto, una ventaja que pocas marcas ofrecen en electrodomésticos de esta categoría. Ahora, como producto destacado de la selección semanal de ofertas flash de LG, aplicando el código LGELESPANOL10 se consigue un 10 % de descuento adicional sobre su precio.

Ahora imagina cómo sería tu vida al comprar esta lavadora inteligente de LG... durante la semana resuelve tu día a día sin complicaciones: lava una colada completa en apenas 39 minutos, el vapor añade una capa extra de tranquilidad para quien convive con alergias o tiene niños pequeños en casa, eliminando virus y bacterias sin necesidad de lavados adicionales. Y al cuidar mejor los tejidos, la ropa dura más tiempo en buen estado, algo que se agradece con prendas delicadas o con la ropa que se usa a diario. Aprovecha ahora la oferta flash semanal, con un 30 % de descuento, y suma un 10 % extra con el código LGELESPANOL10.

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