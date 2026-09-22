HUAWEI FreeBuds Neo: los auriculares más compactos del mercado ahora con 20 € dto.

HUAWEI acaba de ampliar su catálogo de auriculares con los FreeBuds Neo, unos auriculares pensados para quienes buscan cancelación de ruido y buena calidad de sonido en un formato mucho más compacto y ligero. Como oferta de lanzamiento se puede aplicar un cupón de 20 € de descuento que deja su precio en 109 €, ¡disponible sólo hasta el 25 de octubre!

HUAWEI FreeBuds Neo: comodidad y cancelación de ruido en formato mini

HUAWEI FreeBuds Neo Huawei

Si estás buscando unos auriculares potentes, ligeros y ergonómicos, ¡enhorabuena, los has encontrado! Estos auriculares HUAWEI apuestan por un diseño mucho más reducido que el resto de la gama FreeBuds del fabricante: con un peso de sólo 4,8 gramos por unidad, incorporan el llamado Light Mini Stem, un mástil recortado que se ajusta de forma natural al contorno de la oreja. Su estuche de carga, al que la marca ha bautizado como Mini Shuttle, tiene una silueta ovalada y minimalista que cabe con facilidad en cualquier bolsillo.

Eso sí, son pequeños por fuera pero muy potentes en su corazón. Estos novedosos auriculares no renuncian a ninguna prestación de alta gama: cuentan con cancelación activa de ruido adaptativa de hasta 30 dB, conectividad multipunto y compatibilidad con el códec LDAC HD a 990 kbps para audio de alta fidelidad. Están disponibles en cuatro acabados (Stellar Silver, Nebula Pink, Ice White y Starry Black), y su carga se realiza mediante cable USB-C.

Con un precio de salida de 129 €, los FreeBuds Neo ya se posicionan como una opción interesante dentro de la categoría de auriculares con buena relación calidad-precio, pero gracias al cupón de lanzamiento ABUDSNEO20, disponible hasta el 25 de octubre, su precio baja hasta los 109 €.

Entre su diseño ultraligero, la cancelación de ruido a la altura de modelos superiores y este descuento de lanzamiento, los HUAWEI FreeBuds Neo son una de esas novedades que conviene sopesar. Una buena oportunidad para hacerse con ellos antes de que termine la promoción.

¿Auriculares premium sin pagar un precio desorbitado? Comprar los HUAWEI FreeBuds Neo significa tenerlo todo: diseño ultraligero, cancelación de ruido de nivel superior y un sonido que sorprende a todo el que los prueba. Pero esta oferta de lanzamiento no dura para siempre. 109 € por unos auriculares así es una oportunidad que no se repite todos los días.

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