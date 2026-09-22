Cama tipi de Kave Home: ¡aprovecha y consíguela con hasta 100 € dto. en tu compra!

Si tienes pensado renovar el dormitorio infantil o completar el resto de la casa, este es un buen momento para hacerlo: te ofrecemos dos cupones de descuento para Kave Home, que te permitirán ahorrar de forma notable en cualquier compra que realices en la tienda de muebles online. Como producto de referencia para aprovecharlos, te presentamos la cama tipi Maralis, fabricada en madera maciza de haya, una opción con la que resulta muy fácil superar el importe mínimo y desbloquear el descuento de 100 €, disponible con el código: DEAL100

Cama tipi Maralis: diseño Montessori para fomentar la autonomía de tus hijos

cama tipi Maralis Kave Home

Esta cama tipi al estilo indio, está fabricada en madera maciza de haya y pensada para colchones de 70x140 cm. Su diseño de baja altura se basa en la filosofía Montessori: al estar prácticamente a nivel del suelo, permite que los más pequeños accedan a la cama sin ayuda, favoreciendo su autonomía y libertad de movimientos de forma segura. Además, su estructura abierta invita a decorarla con guirnaldas, luces o cojines, convirtiéndola en algo más que un lugar para dormir, ¿te imaginas a tu hijo disfrutando de su nueva cama como si fuera un rincón de lectura o de juego? Una experiencia que recordará siempre durante su vida adulta.

Pero más allá de sus interesantes características, esta cama es la opción perfecta para aprovechar la promoción activa en Kave Home. Si la compra total supera los 700 €, se puede aplicar el cupón DEAL100, que descuenta 100 € directamente del pedido. Y si el importe no llega a esa cifra, o simplemente se prefiere otra combinación de productos, el cupón AFFELESPANOLKAVE ofrece un 5 % de descuento en toda la web, válido para cualquier categoría excepto Kave Gallery y para el servicio de interiorismo.

Combinar esta cama infantil con otros muebles o accesorios de la casa —mesitas de noche, ropa de cama o iluminación infantil— es una forma sencilla de alcanzar el mínimo de compra y beneficiarse de una oportunidad de ahorro máximo.

Entre su diseño Montessori, sus materiales de alta calidad gracias a la fabricación en madera maciza y la posibilidad de combinarla con otros productos para desbloquear hasta 100 € de descuento, se convierte en una excelente puerta de entrada para aprovechar las promociones activas hoy en la tienda online de muebles Kave Home.

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