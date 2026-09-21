¿Qué ver en DAZN durante el parón de LaLiga? Todo el fútbol que sigue en directo

LaLiga comienza su parón por selecciones, con el Barça como líder indiscutible del campeonato doméstico con siete victorias de siete posibles y solo siete goles encajados. A cinco puntos de distancia le siguen el Atlético de Madrid —tras llevarse el derbi— y el Betis —que pinchó a domicilio contra el Dépor—. Y el Real Madrid está uno por detrás, cuarto en la tabla a seis puntos del líder, tras las derrotas en el Metropolitano y hace unas semanas en La Cartuja frente al Betis.

Serán casi tres semanas sin LaLiga, pero mientras tanto tendremos los partidos de la fase de grupos de la Nations League con el regreso de la Campeona del Mundo. Y si no tienes suficiente con los partidos de las selecciones, en DAZN continúa el fútbol con los mejores análisis y resúmenes, además de partidos de Segunda División y el mejor fútbol internacional, con el Plan Fútbol desde 19,99€ al mes.

Todo el fútbol que puedes ver en DAZN durante el parón de LaLiga

Resúmenes, análisis y programas de la última jornada y del resto de actualidad del fútbol español.

LaLiga Hypermotion (Segunda División) continúa su calendario con partidazos.

Partidos de la UEFA Nations League incluidos en la suscripción.

Lo mejor del fútbol internacional: Premier League, Serie A, Bundesliga…

3 semanas sin LaLiga dan para mucho más fútbol

Plan de fútbol DAZN DAZN

Pese al parón de LaLiga, puedes seguir viendo mucho fútbol con tu suscripción al Plan Fútbol de DAZN desde 19,99€ al mes. Para empezar, durante esta semana podrás acceder a programas y análisis de la jornada anterior, incluidas las polémicas del derbi. Y el fútbol continúa con los partidos de la UEFA Nations League, incluidos los cuatro primeros encuentros de España de esta fase de grupos.

Y si quieres ver algo más que fútbol, puedes suscribirte al Plan Premium, que incluye muchos más deportes, como el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de este fin de semana.

¿Cuándo vuelve LaLiga después del parón?

LaLiga comienza ahora un parón por selecciones que se alargará durante casi tres semanas. La competición doméstica vuelve el próximo viernes 9 de octubre, y esos son los partidos de la jornada 8 que podrás ver en DAZN:

Málaga - Espanyol: viernes 9 de octubre a las 21:00.

Rayo Vallecano - Athletic Club: sábado 10 de octubre a las 14:00.

FC Barcelona - Getafe: sábado 10 de octubre a las 18:30.

Real Sociedad - Deportivo: domingo 11 de octubre a las 16:15.

Racing de Santander - Valencia: domingo 11 de octubre a las 21:00.

La UEFA Nations League, las mejores ligas internacionales, la Segunda División española… Estas tres semanas de parón de LaLiga dan para mucho, porque puedes seguir viendo mucho fútbol en DAZN desde 19,99€ al mes. ¡Suscríbete ahora!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.