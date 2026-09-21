Shakira en Madrid: ya ha celebrado sus tres primeros conciertos y aún quedan entradas

La espera por fin ha llegado a su fin. Shakira ha dado el pistoletazo de salida a su residencia europea de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' con sus tres primeros conciertos en Madrid, de los 12 que dará en total durante las próximas semanas. Más de 50.000 fans de la cantante han acudido cada noche al Macondo Park, el recinto ubicado en Villaverde creado para vivir esta experiencia.

No es para menos, porque supone el regreso de la cantante colombiana a España después de ocho años. Si no quieres perderte la experiencia, todavía quedan entradas disponibles en StubHub para los conciertos del próximo fin de semana y las fechas de octubre, desde 105€. ¡Hazte con la tuya!

Lo más especial del primer fin de semana de Shakira en Madrid

Más de 50.000 personas por noche han acompañado a Shakira durante sus 3 primeros conciertos en Madrid.

Un repertorio que va desde sus primeros éxitos hasta los hits más recientes.

Shakira lució un vestido con 600.000 cristales de Swarovski durante la primera parte del show.

Ambiente inmejorable y toda una experiencia creada alrededor de estos conciertos.

Macondo Park abre sus puertas con tres shows de los que todo el mundo habla

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Live Nation

Shakira ha conseguido que todo el mundo hable de estos multitudinarios conciertos en el Iberdrola Music, rebautizado como Macondo Park para esta residencia europea. Y a juzgar por quienes ya han vivido los primeros conciertos, la experiencia merece mucho la pena.

La colombiana hace un repaso por las canciones más conocidas de su repertorio, desde los clásicos hasta el más actual —'Dai Dai', su colaboración con Burna Boy—. Además, el recinto cuenta con ocho espacios inspirados en el universo de la artista, con propuestas de cine, música, gastronomía y hasta charlas con algunas de las escritoras bestseller del momento.

Consigue tus entradas para los próximos conciertos de Shakira en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid no ha hecho más que empezar. Este fin de semana se han celebrado sus tres primeros conciertos en la capital con 'sold out' en todos ellos y más de 50.000 espectadores por noche. Si has visto vídeos en redes sociales y no te quieres perder los próximos, aún estás a tiempo de hacerte con tus entradas.

En StubHub quedan tickets disponibles para este fin de semana —25, 26 y 27 de septiembre— desde 105€ en pista y grada. Y si te viene mejor en octubre, la residencia de Shakira continúa los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 en el Macondo Park, con entradas también a la venta en Stubhub desde 115€.

¿No te lo quieres perder? Más de 150.000 personas pasarán cada fin de semana por el Macondo Park para disfrutar del show del que todo el mundo habla. Y si quieres vivirlo en primera persona, aprovecha que quedan las últimas entradas disponibles en StubHub.

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