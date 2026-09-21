Una recortadora inalámbrica para todo: Braun tiene el dispositivo 8 en 1 que triunfa entre los hombres para barba, pelo, nariz y orejas

¿Tienes varios dispositivos de afeitado en casa? Uno para la barba, otro para retocarte el pelo, otro para depilar nariz y orejas… Si es así, tienes que fichar la recortadora inalámbrica Braun Series 3, con 8 cabezales incorporados para que sea el único aparato que necesites utilizar a diario.

Es un dispositivo sin cable con hasta 80 minutos de autonomía y un buen rendimiento para depilar cualquier parte del rostro, incluso retocarte el cabello. Además, está rebajada un 35% en PcComponentes y baja de precio a menos de 40€ solo por tiempo limitado. ¡Supercompra!

Ventajas de esta recortadora Braun Series 3

El kit incluye 8 accesorios para barba, cabello, nariz y orejas.

Hasta 80 minutos de autonomía por carga.

Puedes elegir entre 21 longitudes (desde 1 hasta 21 mm) para ajustar el corte a tu estilo.

Cuchillas de acero inoxidable incluidas para un corte uniforme.

100% resistente al agua para limpiar el cabezal debajo del grifo.

Un solo aparato para cortarte el pelo y recortar la barba

Braun Series 3 PcComponentes

La ventaja de tener en casa la recortadora inalámbrica Braun Series 3 es que puedes afeitar o recortar cualquier parte del rostro sin ir a la peluquería, barbería ni tener varios aparatos repartidos por los cajones. Sobre todo, porque este dispositivo tiene un rango de 1 a 21 mm, que puedes ajustar según el acabado que prefieras.

Además, sus 80 minutos de uso inalámbrico son comodísimos para usar la recortadora en casa o llevártela de viaje. Y de todas formas, también la puedes utilizar conectada a la corriente. Por supuesto, tanto el cabezal como los accesorios son resistentes al agua y los puedes sumergir debajo del grifo para facilitar la limpieza. ¡Braun ha pensado en todo!

¿Es buena recortadora para todos los hombres?

La Braun Series 3 es una recortadora inalámbrica estupenda para los hombres que quieren tener un dispositivo versátil en casa, aunque no tanto si estás buscando un cortapelos o una recortadora de barba profesional. Al ser 8 en 1, está más centrada en mantener la barba, retocar el corte o eliminar vello de nariz y orejas en unos segundos.

También viene muy bien para ajustar el corte o el retoque a la longitud de la barba gracias a su rango de corte (entre 1 y 21 mm). Eso sí, si estás buscando un aparato para hacerte cortes con la misma precisión que en una barbería, no es para ti.

¿Encaja contigo? Si es así, aprovecha que acaba de bajar de precio en PcComponentes y que pasa de costar casi 60€ a menos de 40€. ¡Un chollo!

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