Braun Series 3

Braun Series 3 PcComponentes

Los Imprescindibles

Una recortadora inalámbrica para todo: Braun tiene el dispositivo 8 en 1 que triunfa entre los hombres para barba, pelo, nariz y orejas

Esta recortadora de barba Braun tiene 21 longitudes de corte e incluye 8 accesorios, por lo que es una de las más versátiles para hombres.

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¿Tienes varios dispositivos de afeitado en casa? Uno para la barba, otro para retocarte el pelo, otro para depilar nariz y orejas… Si es así, tienes que fichar la recortadora inalámbrica Braun Series 3, con 8 cabezales incorporados para que sea el único aparato que necesites utilizar a diario.

Es un dispositivo sin cable con hasta 80 minutos de autonomía y un buen rendimiento para depilar cualquier parte del rostro, incluso retocarte el cabello. Además, está rebajada un 35% en PcComponentes y baja de precio a menos de 40€ solo por tiempo limitado. ¡Supercompra!

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Ventajas de esta recortadora Braun Series 3

  • El kit incluye 8 accesorios para barba, cabello, nariz y orejas.
  • Hasta 80 minutos de autonomía por carga.
  • Puedes elegir entre 21 longitudes (desde 1 hasta 21 mm) para ajustar el corte a tu estilo.
  • Cuchillas de acero inoxidable incluidas para un corte uniforme.
  • 100% resistente al agua para limpiar el cabezal debajo del grifo.

Un solo aparato para cortarte el pelo y recortar la barba

Braun Series 3

Braun Series 3 PcComponentes

La ventaja de tener en casa la recortadora inalámbrica Braun Series 3 es que puedes afeitar o recortar cualquier parte del rostro sin ir a la peluquería, barbería ni tener varios aparatos repartidos por los cajones. Sobre todo, porque este dispositivo tiene un rango de 1 a 21 mm, que puedes ajustar según el acabado que prefieras.

Además, sus 80 minutos de uso inalámbrico son comodísimos para usar la recortadora en casa o llevártela de viaje. Y de todas formas, también la puedes utilizar conectada a la corriente. Por supuesto, tanto el cabezal como los accesorios son resistentes al agua y los puedes sumergir debajo del grifo para facilitar la limpieza. ¡Braun ha pensado en todo!

¿Es buena recortadora para todos los hombres?

La Braun Series 3 es una recortadora inalámbrica estupenda para los hombres que quieren tener un dispositivo versátil en casa, aunque no tanto si estás buscando un cortapelos o una recortadora de barba profesional. Al ser 8 en 1, está más centrada en mantener la barba, retocar el corte o eliminar vello de nariz y orejas en unos segundos.

También viene muy bien para ajustar el corte o el retoque a la longitud de la barba gracias a su rango de corte (entre 1 y 21 mm). Eso sí, si estás buscando un aparato para hacerte cortes con la misma precisión que en una barbería, no es para ti.

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