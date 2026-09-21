Se cuela debajo de los muebles y elimina los pelos de las mascotas: así es la aspiradora sin cable Shark rebajada un 15% extra con este cupón

¿Detestas pasar la aspiradora en casa? No eres el único, porque es una de las tareas que más detestamos y que se nos hacen cuesta arriba, junto con planchar. Pero, por suerte, la tecnología evoluciona en todos los sentidos y ya hay sistemas que nos ayudan a limpiar el polvo en casa con el mínimo esfuerzo, como las aspiradoras sin cable.

Eliminan los cables para que sea mucho más sencillo limpiar en casa, subir escaleras o llegar a los rincones complicados. Y ojo, que hay modelos que lo hacen con la misma potencia que las aspiradoras con cable, como la Shark PowerDetect Speed, con tecnología que adapta la potencia según el tipo de superficie y de suciedad. La hemos fichado rebajada en la web de Shark y ahora también con un 15% de descuento extra durante todo septiembre con el cupón exclusivo ELESPAÑOL-CASA.

Lo mejor de la aspiradora sin cable Shark PowerDetect Speed

350 W de potencia, una aspiración muy potente para el día a día.

Hasta 60 minutos de autonomía, suficientes para limpiar toda la casa.

Detecta el tipo de suelo y de suciedad, y ajusta la potencia automáticamente.

Incluye un sistema de luz Reveal que ilumina los suelos duros para 'encontrar' el polvo más fino.

Sistema antienredos que viene de maravilla si tienes mascotas en casa.

Una aspiradora que llega donde otras no lo hacen

Shark PowerDetect Speed SharkNinja

La Shark PowerDetect Speed es una aspiradora sin cable con un sistema PowerDetect Intelligence que analiza el tipo de suelo y de suciedad durante la limpieza, y adapta la potencia automáticamente. Es decir, que no consume de más en el caso del polvo o las manchas más sencillas, pero es capaz de funcionar en modo de máxima potencia con la suciedad complicada.

Un punto muy a favor frente a otras aspiradoras sin cable es que limpia tanto al avanzar como al retroceder, por lo que no necesitas pasar dos veces por la misma zona. Y su diseño Flexology es muy práctico para limpiar debajo del sofá o de los muebles, porque el tubo se pliega para llegar bien a todos los rincones.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura la batería de la Shark PowerDetect Speed?

Hasta 60 minutos de autonomía con el modo ECO y un minicepillo no motorizado. El tiempo real depende del modo que utilices y del accesorio.

¿Sirve para hogares con mascotas?

Por supuesto que sí, sobre todo por el sistema antienredos que elimina los pelos que se acumulan en el cepillo.

¿Puede limpiar debajo de los muebles?

¡También! El tubo se puede plegar fácilmente con el sistema Flexology para acceder a rincones complicados sin tener una postura incómoda.

¿Cómo comprar esta aspiradora sin cable Shark con descuento?

La aspiradora sin cable Shark ya está rebajada en su tienda online, pero puedes conseguirla con otro 15% de descuento adicional con el código ELESPAÑOL-CASA durante todo el mes de septiembre.

Puedes aplicar este cupón descuento Shark en todos los productos de aspiración de su tienda online. Y si tienes cualquier otra necesidad, utiliza el código ELESPAÑOL para ahorrarte un 10% en toda la web. ¡Con envíos gratis en casa sin mínimo de compra!

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