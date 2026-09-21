Amazon se adelanta a la Fiesta de Ofertas Prime con un chollo: la pulsera de actividad Xiaomi top ventas baja de precio a menos de 20€

Una pulsera de actividad no es lo mismo que un smartwatch, aunque lo parezca. Y lo que no todo el mundo sabe es que quizá necesitas una de estas y no el último reloj inteligente del mercado. Por ejemplo, si únicamente quieres controlar tu salud (frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, calidad del sueño) y llevas una vida activa o practicas deporte a baja intensidad.

En ese caso, la Xiaomi Smart Band 9 Active es una de las pulseras de actividad más avanzadas del mercado, y también la segunda más vendida en Amazon en su categoría. Además, Amazon se ha adelantado a su Fiesta de Ofertas Prime —se celebra los días 6 y 7 de octubre de 2026— con una rebaja que deja esta pulsera Xiaomi por debajo de los 20€. ¡Vaya ganga!

Razones para comprar esta pulsera de actividad Xiaomi top ventas

Hasta 18 días de autonomía con un uso diario normal.

Pantalla TFT de 1,47" y 60 Hz, con una respuesta muy fluida.

Incluye 50 modos deportivos (10 de ellos son modos profesionales).

Resistente al agua hasta 5 ATM para entrenar con la pulsera puesta.

Una pulsera que te acompaña en tu día a día

Xiaomi Smart Band 9 Active Xiaomi

La Xiaomi Smart Band 9 Active no es un smartwatch, pero tampoco le hace falta para ser justo lo que necesitas. Para empezar, la pantalla de 1,47" con un diseño rectangular es muy cómoda para consultar cualquier dato de un vistazo y se ve bien a plena luz del sol. Pero su punto fuerte está en el terreno de salud: mide la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y registra el sueño.

También es una pulsera de actividad muy completa en cuanto al deporte, con 50 modos de ejercicio que cubren las actividades más básicas. Y también va un paso más allá con 10 modos profesionales y la posibilidad de sumergir la pulsera en el agua para practicar natación o cualquier deporte acuático.

Reseñas de la Xiaomi Smart Band 9 Active

Además de ser una de las pulseras de actividad más vendidas de Amazon, la Xiaomi Smart Band 9 Active acumula más de 9.800 valoraciones positivas. Entre ellas, Natalia destaca en su reseña que es "una excelente opción por su relación calidad-precio". Añade que es una pulsera de actividad ligera y cómoda, con todas las funciones de salud y deporte necesarias, y destaca la duración de la batería: "Evita la necesidad de cargar el dispositivo constantemente, algo que se agradece en el día a día".

Alberto, por su parte, apunta que le convenció que sea una pulsera "que va al grano". "Es un wearable ideal si buscas un reloj de batalla, económico y sin complicaciones", señala. Y Encarni confirma que, pese a su precio, es un reloj todoterreno: "Trae bastantes cosas para su precio y es bastante mono, lo sumergí en agua y he trabajado con él. La verdad es que me ha gustado mucho".

¿Es lo que estabas buscando para volver a la rutina? Esta pulsera de actividad Xiaomi tiene todo lo que necesitas para mejorar tus hábitos sin recurrir a un smartwatch de cientos de euros. ¡Cuesta menos de 20€ en Amazon!

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