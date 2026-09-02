¿Horno o freidora de aire? Con este electrodoméstico no tienes que elegir y además tiene eficiencia A+
Este horno LG con tecnología Instaview (para ver el interior con solo hacer 'toc toc' en la puerta) también incluye una función de Air Fryer.
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¿Estás pensando en renovar tu horno? Bien porque el tuyo tiene ya muchos años o bien porque estás haciendo reformas en la cocina. Sea como sea, le hemos echado el ojo al horno LG Instaview con función de freidora de aire que ahora LG acaba de rebajar un 25% en su tienda online solo por tiempo limitado. Y por si fuera poco, te puedes ahorrar un 10% extra sobre el precio rebajado con el código exclusivo LGELESPANOL10.
Su punto fuerte es que se trata de un electrodoméstico 2 en 1 que funciona como horno y como air fryer, por lo que ahorrarás espacio en la cocina. Y además, tiene etiqueta de eficiencia energética A+ para ahorrar también en tu factura de la luz. ¡No podemos pedir más!
Comprar en LG por
(799) 539,10€
Razones para comprar este horno LG en oferta
- Horno y freidora de aire en el mismo electrodoméstico.
- 76 litros de capacidad para aprovechar muy bien el espacio interior.
- 15 modos de cocción que amplían las posibilidades y un rango de temperatura de hasta 300ºC.
- Clase energética A+ para controlar el consumo de energía en casa.
Un horno conectado para cocinar, controlar y limpiar sin esfuerzo
El horno LG Instaview con función de freidora de aire tiene una capacidad interior de 76 litros, más que suficiente para cocinar para toda la familia o para organizar una comida o cena con amigos en casa. Le vas a sacar mucho partido también a sus 32 menús automáticos, que se encargan de ajustar potencia y temperatura para cocinar las recetas más habituales.
Y si todavía no tienes una freidora de aire o te ocupa mucho espacio en la encimera, este horno incluye una función Air Fry con función de aire caliente para cocinar en menos tiempo y reducir la grasa de los alimentos. Por supuesto, la tecnología Instaview de LG también es protagonista, porque solo necesitas hacer 'toc toc' en la puerta para ver el interior del horno sin abrirlo.
Opiniones del horno LG Instaview + freidora de aire
- "Veníamos de un horno pirolítico con mayor consumo y con menos funciones. Este nuevo horno es genial. Supersencillo de utilizar y con la opción de Air Fryer es lo más".
- "Horno con buenos acabados, con eficiencia A+, conexión Wi-Fi, fácil limpieza y hasta 300ºC de potencia. Y a un precio muy bueno".
- "Uno de los detalles que más me ha gustado es que, además de sus funciones modernas, incorpora una rueda de control muy cómoda e intuitiva. Esto hace que sea muy fácil de utilizar, especialmente para personas mayores o para quienes no están acostumbrados a manejar pantallas táctiles".
Comprar en LG por
(799) 539,10€
Si lo compras ahora, además de conseguirlo rebajado y con un 10% de descuento extra con el código LGELESPANOL10, también te lo llevas con un kit pizza Pro y una guía telescópica totalmente gratis. Y con entrega gratis en casa. ¡Así da gusto!
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