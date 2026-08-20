Pantalón de trekking Boriken: la estrella del senderismo, con un 63 % dto. en Sprinter

Siempre es buen momento para preparar una escapada a la montaña, y por eso, también siempre es un buen momento para renovar la ropa con la que vas a hacer esa escapada. El pantalón de trekking Boriken está diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad en cualquier tipo de ruta, y ahora está disponible en Sprinter con un 63 % de descuento: pasa de 39,99 € a sólo 14,99 €.

Una oportunidad perfecta para completar el equipo de senderismo antes de que llegue el otoño.

Pantalón Boriken: comodidad técnica para cualquier ruta

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Este pantalón de trekking está confeccionado para cualquier actividad al aire libre. Su tejido técnico, elástico y resistente asegura una gran libertad de movimiento, mientras que su diseño convertible, con cremalleras en las rodillas, permite transformarlo en pantalón corto en cuestión de segundos, algo especialmente útil en jornadas con cambios de temperatura.

Características del pantalón de trekking

Además de lo ya expuesto, esta prenda cuenta con múltiples bolsillos con cierre de cremallera, ideales para guardar objetos de valor de forma segura durante la actividad, también viene con un cinturón que permite ajustar la cintura con comodidad.

Los bajos del pantalón también son ajustables mediante cremallera, para adaptar las perneras según el calzado o las condiciones del terreno.

Recomendaciones de lavado del pantalón de trekking disponible en Sprinter

Si hablamos del mantenimiento de esta prenda, podemos decir que es muy sencillo ya que se puede lavar en la lavadora sin necesidad de cuidados especiales, aunque se recomienda no usar lejía ni secadora para conservar el tejido mejor y durante más tiempo.

¡Todo ello en un pantalón que ahora, gracias a la campaña de rebajas de verano de Sprinter, baja de 39,99 € a 14,99 €!

En definitiva, si estás pensando en comprar un pantalón de trekking, esta opción, gracias a su diseño convertible, su comodidad técnica y este precio por debajo de los 15 €, se convierte en una de esas prendas que conviene tener en el armario antes de la próxima escapada de senderismo. Una oferta de las rebajas de verano de Sprinter que merece la pena aprovechar.

Respecto a la entrega, el pedido puede recogerse gratis en cualquier tienda Sprinter en 4-5 días laborables, o bien optar por el envío a domicilio en tan solo 2 días laborables, para quienes prefieran tenerlo lo antes posible.

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