Balay baja el precio de sus frigoríficos combi con acabado en cristal ¡y te regala el consumo de electricidad durante 6 años!

Las rebajas de verano de Balay ya están disponibles con descuentos de hasta el 15% en toda su gama de electrodomésticos. ¡Solo este mes de agosto!

¿Conoces los electrodomésticos de la Serie Cristal de Balay? Es una de las gamas más bonitas y elegantes si tienes que renovar algún aparato en casa: frigoríficos, hornos, microondas, campanas o placas de inducción. Aunque todos son electrodomésticos imprescindibles en la cocina, el frigorífico es el único que funciona las 24 horas del día, así que te conviene que sea lo más eficiente posible.

Los modelos combi de la Serie Cristal de Balay son frigoríficos con puertas de cristal en blanco, negro o gris antracita, y son capaces de cambiar por completo la estética de tu cocina. Eso sí, también tienen buena capacidad interior, son resistentes, fáciles de limpiar y muy eficientes, sobre todo porque Balay te regala hasta seis años del consumo eléctrico de tu nuevo frigorífico combi durante 6 años. ¿Y si aprovechas las rebajas de Balay para comprar el tuyo? Tienen un 15% de descuento hasta el 31 de agosto en muchos electrodomésticos de su web, ¡incluidos los frigoríficos combi de la Serie Cristal!

Descubre todas las rebajas de verano de Balay

Aprovecha las rebajas de Balay y su promo de electricidad en el frigorífico

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Las rebajas de verano de Balay están activas en toda su tienda online con descuentos de hasta el 15% en cientos de electrodomésticos, accesorios y repuestos. En este caso, verás la oferta directamente en su catálogo y no tendrás que aplicar ningún código descuento Balay para aprovecharla. Además, están incluidos los electrodomésticos de la Serie Cristal, con un aspecto más cuidado que otras gamas y la tecnología más nueva de Balay.

Pero eso no es todo. Balay ha lanzado también una promoción exclusiva para los frigoríficos combi de la Serie Cristal (compatible con las rebajas de verano): te reembolsan hasta seis años del consumo de electricidad de tu nuevo electrodoméstico, hasta un máximo de 150€. Igual que las rebajas, la promoción está disponible solo si compras tu frigorífico combi hasta el 31 de agosto y es tan fácil como solicitar el reembolso después de la compra.

Y también podrás aprovechar los beneficios de hacer tu compra en la tienda online de Balay:

Envío gratis en compras superiores a 35€.

Puedes elegir la franja horaria de entrega.

Instalación del nuevo electrodoméstico y retirada del antiguo gratis.

Financiación hasta en 12 meses sin intereses.

Periodo de prueba de 30 días.

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El primer frigorífico combi de la Serie Cristal que hemos fichado es este de 186 x 60 cm, con un acabado de puerta de cristal en color negro. Está rebajado a 940,5€ (su precio original es 1.045€) y además Balay te reembolsa 120€ en concepto de electricidad durante la promoción activa este mes de agosto en su tienda online.

El acabado en cristal negro se va a convertir en protagonista absoluto de tu cocina. Por dentro, el sistema ExtraFresh es uno de sus puntos fuertes, pues conserva frutas y verduras durante más tiempo gracias al control de la humedad.

Los cajones ExtraCold 0ºC mantienen carne y pescado frescos durante más tiempo y reducen el desperdicio alimentario.

mantienen carne y pescado frescos durante más tiempo y reducen el desperdicio alimentario. Iluminación LED softStart, que enciende la luz de forma progresiva para localizar fácilmente cualquier alimento, incluso los que están al fondo.

Comprar en Balay

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Este frigorífico combi de Balay es una excelente opción de las rebajas de verano. Su precio baja de 1519€ a 1.296,75€ y tiene 150€ de reembolso por el coste de electricidad.

En el interior, también tiene 311 litros de capacidad para organizar la compra de toda la semana en un formato estándar de 70 cm de ancho. Las bandejas regulables permiten adaptar el espacio interior a las necesidades de cada momento, y también

El frigorífico incluye los compartimentos ExtraFresh y ExtraCold 0ºC.

Comprar en Balay

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Por último, un frigorífico combi de Balay con una mayor capacidad, con unas dimensiones exteriores de 203 cm de altura y 363 litros útiles en su interior, repartidos entre el frigorífico y el congelador. Es más cómodo si cabe para organizar mejor los alimentos y acceder a ellos de un vistazo. Además, tiene clase energética C (los modelos anteriores tienen etiqueta D) y un consumo anual de solo 162 kWh.

Sin embargo, no tienes que preocuparte por el consumo, porque Balay te devuelve 150€ en concepto de gastos de electricidad durante seis años. Y tiene un descuento de los 1.395€ del precio original a 1255,50€ durante las rebajas de verano de Balay.

3 bandejas ajustables para reorganizar el interior cuando necesites guardar recipientes grandes, ollas o tartas.

Hasta 15 horas de autonomía si se va la luz para no perder los alimentos congelados.

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Otros electrodomésticos Balay rebajados que no pueden faltar en tu cocina

cocina balay.jpg Balay

Los frigoríficos combi de la Serie Cristal no son los únicos en oferta durante estas rebajas de verano de Balay. También puedes encontrar muchos más electrodomésticos (incluidos de la Serie Cristal) con descuentos de hasta el 15% durante todo este mes de agosto.

Por ejemplo, en el horno con vapor pirolítico con un acabado en cristal de color blanco y que también puedes utilizar como si fuera una freidora de aire para cocinar más saludable. Y en el microondas integrable con grill con un acabado muy original en negro y acero inoxidable.

¿Quieres cambiar tu cocina de gas o vitrocerámica por algo más moderno? En ese caso, ficha la placa de inducción de 90 cm de Balay con zonas flexibles para cocinar con todo tipo de recipientes. Y, por supuesto, tampoco puede faltar una buena campana, como la campana decorativa de pared inclinada con un acabado en cristal blanco que deja más espacio libre por su posición.

Descubre todas las rebajas de verano de Balay

¿Ya sabes cómo vas a aprovechar las rebajas de verano de Balay? Tanto si optas por un frigorífico combi de la Serie Cristal como por cualquier otro electrodoméstico, encontrarás descuentos de hasta el 15%, y no olvides aprovechar la promoción para que Balay te pague el consumo de electricidad de tu frigorífico durante un máximo de seis años. ¡Así da gusto!