Vuelta a la oficina con estilo: la silla de escritorio con un 50 % de descuento en Kave Home

Se acaban las vacaciones y llega la vuelta a la rutina bien sea a la oficina, al instituto, a la universidad o al teletrabajo desde casa... Y es que aunque nos cueste despedirnos del tiempo libre del verano, hay algo que puede hacer que este regreso sea un poco más llevadero: ¡un espacio de estudio o trabajo cómodo de verdad! Y ahí es donde entra la silla de escritorio Madina de Kave Home, la combinación perfecta entre comodidad, funcionalidad y diseño.

Silla Madina de Kave Home: comodidad profesional a un precio único

silla de escritorio Madina Kave Home

Cuando se trata de pasar horas y horas sentado en una silla, la comodidad no es negociable, ¡apuesta a lo seguro con la silla Madina de Kave Home! Con un respaldo alto y acolchado, pensado para acompañarte durante largas jornadas de trabajo o estudio.

Además, viene con reposabrazos incorporado, su asiento es giratorio y la altura totalmente regulable y personalizable, para que la ajustes exactamente a tu medida. Sus ruedas son aptas para parquet, se adapta a cualquier tipo de suelo sin dejar marcas, lo que la convierte en la mejor silla de escritorio, perfecta para cualquier estancia, ya sea en casa, en el despacho o en la sala de profesores.

Otro punto a favor de la silla Madina es su tapizado easy clean con tratamiento antimanchas, no tendrás que preocuparte si se te cae un poco de café, ¡se limpia con total facilidad!

Ahora mismo, la silla Madina está disponible con un 50 % de descuento por tiempo limitado: pasa de 179 € a solo 89,50 €. Y si tu compra total en Kave Home supera los 700 €, puedes aprovechar un cupón de 100 € de descuento con el código DEAL100, o, si lo prefieres, un 5 % adicional con el código AFFELESPANOLKAVE (excepto en productos Kave Gallery y servicio de interiorismo).

Empezar septiembre con un espacio de trabajo o de estudio cómodo y funcional es una de esas pequeñas decisiones que marcan la diferencia en el día a día. La silla de escritorio Madina de Kave Home combina diseño, ergonomía y buen precio. Ya sea para la vuelta a la oficina, para el teletrabajo o para preparar el aula antes de que empiecen las clases, esta es una de esas ofertas que no puedes dejar pasar.

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