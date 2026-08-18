¡La nevera con IA que ahorra hasta 883 € en tu factura de la luz es de LG!

Si estás buscando un frigorífico nuevo o te interesa reducir la factura de la luz de forma cómoda y fácil, el nuevo Combi LG GBBS322CSW cambiará tu día a día.

Con 375 litros de capacidad, tecnología de inteligencia artificial y una garantía de por vida, algo poco usual en electrodomésticos para el hogar. ¡Una nevera pensada para durar y para ahorrar de verdad!

LG GBBS322CSW: eficiencia e inteligencia artificial en tu cocina

Combi LG GBBS322CSW LG

Si necesitas un buen espacio para refrigerar la comida, ¡este es tu frigorífico! Con 375 litros de capacidad y 2,03 m de altura, pero lo mejor no es eso... esta nevera incorpora tecnología AI Inverter que analiza tus patrones de uso durante varias semanas para ajustar el compresor y activar automáticamente un modo ahorro que te permitirá reducir tu factura energética hasta en un 32 %, o lo que suena aún mejor... ¡pagarás hasta 883 € menos en tu factura de la luz a lo largo de su vida útil!

Funciones más destacadas de este frigorífico con IA

Si hay que reseñar algo, eso es el sistema Door Cooling+, único en el mercado, que reparte el aire frío también por la puerta y enfría un 15,1 % más rápido y de forma más uniforme que otros frigoríficos del mercado.

Además, a esto se suma el LinearCooling, que mantiene la temperatura estable (+/-0,5ºC) para conservar mejor la textura y el sabor de los alimentos.

Por último, el cajón Digital FreshConverter+, con temperatura regulable entre -3ºC y 2ºC, ideal para adaptarlo a carne, pescado o incluso bebidas bien frías.

Por si todo esto fuera poco, también es compatible con la app LG ThinQ, que te avisa si te has dejado la puerta abierta y te permite controlar el frigorífico desde el móvil. Y como extra, algo que muy pocas marcas se atreven a ofrecer: ¡durabilidad!, respaldada con una garantía de 30 años.

Ahora puedes aplicar un cupón del 10 % de descuento con el código LGELESPANOL10, una oportunidad perfecta para renovar tu nevera a muy buen precio.

En resumen, entre el ahorro energético, la garantía de por vida y las funciones inteligentes que facilitan el día a día, este frigorífico LG es una de esas compras que se notan en la comodidad y el ahorro cotidiano. Así que, si estás pensando en renovar tu nevera, ¡el momento es ahora! Aprovecha y hazlo con un descuento extra incluido.

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