HUAWEI MatePad 11.5 S: la tablet con pantalla PaperMatte que parece papel de verdad

¿Conoces esa sensación de acabar el día con los ojos rojos de tanto mirar a las pantallas de tus dispositivos? Pues puede desaparecer si te pasas a la HUAWEI MatePad 11.5 S 2026, uno de esos productos que, una vez los pruebas, cuesta volver atrás. Su pantalla PaperMatte imita de verdad la sensación del papel, cero reflejos, nada de brillos molestos, solo una lectura y escritura increíblemente cómodas. Y ahora, con las rebajas de verano de Huawei activas, es un buen momento para comprarla a un precio asequible.

Por qué la tablet Huawei MatePad 11.5 S 2026 se ha convertido en la favorita de muchos

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 Huawei

Lo primero que se nota al coger esta tablet Huawei es lo fina y ligera que es (apenas 515 gramos), pero lo que de verdad marca la diferencia es su pantalla, que gracias a un grabado nanométrico de alta precisión, reduce el brillo de la superficie en un 50 % y elimina hasta un 99 % de las interferencias lumínicas. Lo que significa que puedes usarla al aire libre, bajo el sol, o con una lámpara enfocándola directamente, en ninguno de los casos verás ni un reflejo, ¡se lee como un libro!

Con una resolución de 2800x1840 píxeles y hasta 144 Hz de frecuencia de actualización, ofrece una experiencia visual fluida que te permite ver tus series favoritas, dibujar, o tomar apuntes con el M-Pencil, que cuenta con más de 10.000 niveles de presión y se engancha magnéticamente a la tablet para cargarse sin cables.

Esta tablet cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, suficiente para moverte ágilmente entre diferentes apps, documentos y acciones multitarea.

La batería tampoco se queda atrás, dura fácilmente todo un día de estudio o trabajo. Y si tienes otros dispositivos Huawei, se integra con ellos de forma sencilla, pudiendo duplicar o extender la pantalla de tu portátil en cuestión de segundos.

En definitiva, una de las mejores tablets del mercado para leer, tomar notas, trabajar o desconectar sin que tus ojos paguen las consecuencias.

Recuerda: si buscas una tablet que cuide tu vista sin renunciar a un buen rendimiento, ¡la has encontrado! Y con las rebajas de verano de Huawei activas ahora mismo, es el momento perfecto para dar el paso.

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