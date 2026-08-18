CC+ Cream de IT Cosmetics: la base de maquillaje con SPF 50 más vendida de EEUU, ahora de rebajas

Encontrar una base de maquillaje que cubra, que cuide la piel y que proteja del sol, todo al mismo tiempo, no siempre es sencillo. Por eso la CC+ Cream de IT Cosmetics se ha convertido en un básico para tantas personas: es la base de maquillaje con SPF número 1 en Estados Unidos, y ahora está disponible en Druni con un descuento que de casi el 50 %. Un básico de belleza que bien merece un hueco en el neceser.

CC+ Cream de IT Cosmetics: cobertura, cuidado y protección, todo en uno

CC+ Cream Druni

Esta crema, desarrollada por cirujanos estéticos y dermatólogos, no es una base de maquillaje al uso, sino que va mucho más allá. Ofrece cobertura total con un acabado natural, cuida la piel gracias a su tratamiento antiedad e hidratante, y protege frente al sol con un filtro solar de amplio espectro SPF 50 UVA/UVB. Está pensada para todo tipo de pieles y edades, y está disponible en 13 tonos distintos, así que encontrar el color adecuado es bastante sencillo.

Lo que realmente la diferencia de otras bases es precisamente ese SPF: un filtro orgánico, invisible y dermatológicamente testado, apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Usar una base con SPF permite simplificar la rutina diaria sin renunciar a la protección.

Ingredientes de CC+ Cream Full-Coverage Foundation

Este producto cosmético incorpora colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, niacina y péptidos que ayudan a hidratar y suavizar la textura de la piel, combatiendo arrugas y líneas de expresión, junto con antioxidantes y vitaminas A, B, C y E que refuerzan la barrera cutánea y aportan luminosidad.

Se aplica sobre la piel limpia, en rostro, cuello y escote, y también puede usarse como crema hidratante diaria o sérum antiedad. Con más de 150 valoraciones, es una de esas bases que generan fidelidad: quien la prueba, repite.

Además, ahora mismo puedes hacerte con ella por 28,95 €, en vez de los 51,00 € de su precio original.

Entre su nivel de cobertura, el cuidado antiedad y la protección solar que incorpora, la CC+ Cream de IT Cosmetics resuelve en un solo paso lo que normalmente requeriría de varios productos. Con esta rebaja en Druni, es un buen momento para incorporarla a la rutina de belleza diaria.

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