Esta lavadora AEG te va a cambiar la vida: refresca la ropa, reduce las arrugas y alarga la vida útil de tus tejidos (¡y está en oferta!)

¿Una lavadora puede cuidar tus prendas? Por supuesto que sí. Aunque creas que estos electrodomésticos contribuyen más bien al desgaste, lo cierto es que una buena lavadora puede alargar la vida útil de tu ropa, cuidar los tejidos más delicados e incluso reducir el consumo de agua y de energía en casa.

Eso sí, solo las más modernas y avanzadas, como la lavadora integrable Serie 7000 ProSteam de AEG, que además de quedar oculta detrás de los muebles de tu cocina también cuida como ninguna de tus prendas. Ahora tiene 170€ de descuento en las rebajas de verano de AEG, y te puedes ahorrar otro 10% extra si aplicas el código 10DESCAEG en el carrito antes de finalizar la compra. ¡Nos encanta!

Tecnología más potente de esta lavadora AEG

El programa de vapor refresca la ropa en solo 25 minutos utilizando un 96% menos de agua.

La tecnología ProSense analiza cada carga y reduce hasta un 30% el consumo de tiempo, agua y energía en coladas pequeñas.

Centrifugado hasta 1.400 rpm para que la ropa salga con menos humedad.

El programa Higiene mantiene temperaturas por encima de los 60ºC para reducir bacterias, virus y alérgenos.

La lavadora que cuida de tu ropa y alarga su vida útil

Serie 7000 ProSteam de AEG AEG

La lavadora integrable Serie 7000 ProSteam de AEG incluye la tecnología más moderna de la marca para cuidar tus prendas, optimizar el consumo y que la puedas poner aunque no esté completamente llena. Por ejemplo, tiene una función de media carga que detecta la cantidad de ropa y ajusta el consumo de agua y de energía en consecuencia.

Pero lo que la coloca entre las más vendidas de la tienda online de AEG es el uso de vapor. La función ProSteam refresca prendas que apenas has utilizado, reduce olores, elimina virus o bacterias y suaviza las arrugas para que no tengas que planchar. Además, en solo 25 minutos y con dos litros de agua.

Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas tiene esta lavadora integrable frente a una convencional?

La principal diferencia es estética, porque queda oculta detrás del mobiliario de la cocina o de la zona de lavado.

¿El programa de vapor sustituye a un lavado completo?

No siempre. Refresca prendas que tienen poco uso, reduce olores y elimina arrugas cuando la ropa no está muy sucia.

¿Cuánta agua consume el programa de vapor?

El ciclo de vapor utiliza 2 litros de agua, lo que supone hasta un 96% menos que un programa para prendas delicadas.

¿Cómo funciona la tecnología ProSense?

El sistema pesa automáticamente la carga y adapta a eso la duración del lavado y el consumo de los recursos para no gastar más agua ni energía de la necesaria.

¿La quieres? Aprovecha que esta lavadora integrable de AEG acaba de bajar de precio en las rebajas de verano, y no te olvides de introducir el código de descuento 10DESCAEG en el carrito para llevártela más barata.

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