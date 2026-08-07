HUAWEI liquida esta tablet tirada de precio: últimas unidades con más de 300€ de descuento

Las tablets no son cosa del pasado. Aunque han pasado por distintas fases en los últimos años, hoy en día siguen teniendo cabida perfectamente entre el portátil y el móvil, sobre todo para los usuarios que quieren una pantalla más grande que la de un smartphone sin tener que cargar con un portátil.

Por ejemplo, con una tablet puedes ver series, leer, estudiar, tomar apuntes, editar documentos y hasta dibujar. Los modelos más avanzados ya vienen con pantallas de calidad, teclado y lápiz óptico incluido, además de un rendimiento que no tiene nada que envidiar al de muchos portátiles de gama media. Como es el caso de la HUAWEI Mate Pro 12.2, una tablet premium que HUAWEI está liquidando en su Store y que tiene 300€ de descuento y un 8% extra durante las rebajas de verano con el cupón A8REBAJAS26.

Razones para comprar esta tablet HUAWEI

Pantalla Tandem OLED PaperMatte de 12,2", resolución 2,8K, brillo de hasta 2.000 nits y tasa de refresco de 144 Hz.

Batería de 10.100 mAh con carga rápida que alcanza el 85% en solo 40 minutos.

Diseño muy ligero de 508 gramos y solo 5,5 mm de grosor para llevarla a cualquier parte.

Compatible con el teclado HUAWEI Glide y el M-Pencil de tercera generación.

Una pantalla para trabajar, crear y disfrutar

HUAWEI Mate Pro 12.2 Huawei

Lo primero que llama la atención a simple vista de la HUAWEI Mate Pro 12.2 es su pantalla de 12,2 pulgadas, que 'esconde' una resolución de 2,8K. También la tecnología PaperMatte, que reduce los reflejos y mejora la visualización incluso cuando hay mucha luz alrededor. Si lees en ella, la sensación será lo más parecida posible a leer en papel.

Si eres una persona creativa, te va a venir bien el lápiz óptico compatible, que detecta más de 10.000 niveles de presión para una escritura y un dibujo muy natural. Y a esto tenemos que sumarle la app GoPaint y muchas funciones que incluye orientadas a perfiles creativos.

Es perfecta para ti si…

Estudias y necesitas un dispositivo para tomar apuntes, leer temario, dividir la pantalla y trabajar con notas.

Buscas una segunda pantalla que complemente a tu portátil u ordenador de sobremesa para el trabajo.

Quieres un equipo que reemplace a un portátil en muchas tareas (lo hace con el teclado y el lápiz).

Eres una persona creativa, dibujas o trabajas con apps de diseño gráfico o edición.

Esta tablet de HUAWEI es la mejor compra que puedes hacer si una tablet encaja en tus planes, porque alcanza prestaciones de una gama muy alta sin pasar de los 650€. ¡Corre a por ella antes de que se agote!

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