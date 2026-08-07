La freidora de aire de dos pisos de Cosori que arrasa en ventas: "Me encanta, nada que ver con otras baratas"
Con una freidora de aire de dos pisos vas a ahorrar tiempo, espacio en la cocina y cocinar más raciones sin separar por tandas. ¡Son todo ventajas!
Análisis de las mejores freidoras de aire de 2026: Comparativa y guía de compra
¿Todavía no tienes una freidora de aire en casa? Es el pequeño electrodoméstico que más ha crecido en los pocos años, pues su irrupción en el mercado ha cambiado por completo la manera de cocinar. Una air fryer permite cocinar sin aceite (o con una pequeña cantidad en algunos casos), sin tener que encender el horno y además consigue un resultado muy jugoso por dentro y crujiente por fuera.
La prueba de este 'boom' es que cada vez más marcas incluyen la freidora de aire entre sus opciones para preparar recetas precocinadas. Y eso es una ventaja por el tiempo que ahorras y porque, al reducir la cantidad de aceite, también reduces calorías y grasas. Si quieres cambiarte de una más básica a una 'pro' o simplemente comprarte tu primera air fryer, tienes que fichar la freidora de aire Turbo Tower Pro Smart de Cosori, rebajada ahora un 15% con el código descuento exclusivo ELESPANOL.
Lo más destacado de esta freidora de aire
- Diseño de dos plantas y 10,8 litros de capacidad para preparar varias recetas a la vez.
- La tecnología Dual Blaze tiene 3 resistencias para repartir el calor de forma uniforme.
- 2 motores DC para cocinar hasta un 55% más rápido y reducir el consumo de energía hasta un 68%.
- El recubrimiento cerámico facilita la limpieza y evita que tengas que recurrir a superficies con teflón.
Freidora de aire Turbo Tower Pro Smart de Cosori
La freidora de aire Turbo Tower Pro Smart de Cosori tiene un formato vertical. En lugar de utilizar una única cesta de gran tamaño, distribuye la capacidad interior (10,8 litros) en dos niveles para que puedas cocinar dos platos al mismo tiempo ocupando el mínimo espacio en la encimera. Por ejemplo, puedes cocinar un plato principal arriba y su guarnición debajo.
También tiene 2.630 W de potencia, un sistema de doble motor y tecnología Dual Blaze para distribuir el calor de manera uniforme. Por tanto, tendrás alimentos crujientes y dorados por fuera, y muy jugosos por dentro, sin tener que abrir la cesta para removerlos.
¿Merece la pena? Reseñas de esta freidora de aire Cosori
- "Encantada con mi nueva adquisición. Limpia, segura, rápida… No tengo palabras para expresar lo bien que funciona y los excelentes resultados que consigo al cocinar con ella".
- "Me ha encantado. Nada que ver con otras baratas, la diferencia de precio es real, pero vale la pena. Acabados y materiales de calidad".
- "La calidad de los materiales es buena. Es muy compacta y también funciona más rápida que otras que he tenido".
Si quieres esta freidora de aire Cosori más barata, aplica el cupón ELESPANOL para ahorrarte un 15% en uno de los imprescindibles para tu casa. ¡Cuesta menos de 240€!
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