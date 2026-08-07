Dormir de lado, boca arriba o boca abajo: trucos para elegir colchón según tu postura favorita

¿Duermes en el colchón adecuado? No en el más caro, ni el que tiene más altura o es de la mejor marca, sino en el que mejor se adapta a tu postura favorita al dormir y a las necesidades de tu cuerpo. Por ejemplo, no necesita lo mismo quien duerme boca abajo que boca arriba o de lado, ni todos los colchones responden igual al peso o a la postura. Incluso si duermes con tu pareja, también tienes que buscar un colchón con independencia de lechos para que los movimientos de uno no molesten al otro.

La ventaja es que hay un modelo muy cómodo y que, por lo general, se adapta bastante bien a todas las necesidades: el colchón viscoelástico. Se adapta progresivamente al cuerpo y reparte mucho mejor los puntos de presión, como ocurre con el colchón viscoelástico Pikolin Cayena, que ha pegado una bajada de precio brutal en Carrefour. Ha pasado de costar casi 1.200€ a menos de 400€ solo en su tienda online por tiempo limitado.

Ventajas de dormir en un colchón viscoelástico

28 cm de altura para una sensación muy agradable y un buen soporte durante toda la noche.

La combinación de HR Adaptex, Viscofoam y Air-Tech acoge muy bien y se adapta al contorno del cuerpo.

Firmeza media para adaptarse a los gustos de personas muy distintas.

Incluye tratamientos higiénicos contra ácaros y bacterias.

Duerme mejor con la acogida progresiva de este colchón Pikolin

colchón viscoelástico Pikolin Cayena Magnific

El colchón viscoelástico Pikolin Cayena es cómodo y ofrece un buen soporte gracias a la firmeza media. Si no te gustan los colchones demasiado blandos ni demasiado duros, este es para ti. El núcleo de HR Adaptex aporta una base muy estable, mientras que las capas superiores de Viscofoam y Air-Tech ayudan a que el cuerpo se adapte de manera gradual al acostarte.

Esa sensación de acogida progresiva es la que tienes que buscar siempre en un buen colchón viscoelástico, porque te ayuda a descansar más y mejor. También incorpora un tejido exterior Stretch que mejora la sensación de suavidad al contacto y tratamientos específicos frente a ácaros y bacterias.

El mejor colchón según tu postura favorita para dormir

La postura en la que pasas la mayor parte de la noche influye en el tipo de colchón que deberías elegir:

De lado : lo ideal es que el colchón tenga cierta capacidad de adaptación para aliviar la presión en hombros y caderas. Un colchón viscoelástico con acogida progresiva es lo mejor.

: lo ideal es que el colchón tenga cierta capacidad de adaptación para aliviar la presión en hombros y caderas. Un colchón viscoelástico con acogida progresiva es lo mejor. Boca arriba : buen equilibrio entre firmeza y adaptación para mantener la espalda alineada. Lo ideal es un colchón que tenga firmeza media.

: buen equilibrio entre firmeza y adaptación para mantener la espalda alineada. Lo ideal es un colchón que tenga firmeza media. Boca abajo: evita superficies muy blandas para que la zona lumbar no se hunda más de la cuenta. También es útil un colchón viscoelástico con firmeza media.

Y si cambias mucho de postura durante la noche, este colchón viscoelástico de Pikolin es más cómodo aún, porque se adapta a la forma de tu cuerpo y hace que todos los movimientos resulten más naturales.

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