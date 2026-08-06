Cambiar de smartphone es más barato de lo que crees: este Xiaomi con cámara de 200 MP, batería infinita y pantalla AMOLED baja de los 300€ 

¿Tu smartphone lleva tiempo pidiéndote un cambio? Porque tiene muchos años, la batería te dura unas pocas horas, te avisa de que tienes problemas de almacenamiento aunque lo hayas vaciado varias veces, tiene algún golpe que no merece la pena reparar… Por suerte, cambiar de smartphone hoy no es tan caro como hace unos años y perfectamente puedes encontrar dispositivos de gama media a precios bajos.

Como es el caso del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, uno de los móviles de gama media más competitivos que tenemos ahora mismo y que acaba de bajar de los 300€ en AliExpress. Tiene prestaciones que podríamos pensar que son de gama alta, y un precio tremendo solo por tiempo limitado.

¿Por qué te lo recomendamos?

La cámara principal de 200 MP hace fotos con un nivel de detalle brutal.

Batería de 6.580 mAh con autonomía suficiente para varios días + carga rápida de 45 W.

Pantalla AMOLED de 6,83" con hasta 3.200 nits de brillo que se ve muy bien incluso a pleno sol.

Es resistente IP66 e IP68 para proteger el móvil del polvo, las salpicaduras e incluso una inmersión breve en el agua.

El móvil Xiaomi que hace buenas fotos y rinde bien por menos de 300€

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Xiaomi

Lo que más nos gusta del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G es que cumple con nota en todos los sentidos y no se queda corto en nada, pese a ser un gama media. Para empezar, tiene una cámara principal de 200 MP con un sensor de gran tamaño que capta más información en cada imagen. Es decir, que hace fotos con muy buena definición, colores naturales y se comporta muy bien incluso por la noche.

Todo con una pantalla AMOLED de 6,83", resolución 1.5K y una imagen muy nítida. Y en su interior encontrarás el procesador MediaTek Dimensity 7400-Ultra, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Así, puedes ejecutar varias apps a la vez, guardar miles de fotos y además incluye funciones de inteligencia artificial que te echa una mano en todas las tareas.

Preguntas frecuentes

¿La batería de 6.580 mAh dura todo el día?

Sí, incluso más de un día. Tiene autonomía suficiente para un uso intensivo: navegar, redes sociales, vídeos, fotos, apps de mensajería…

¿La cámara de 200 MP de verdad se nota?

Sí, sobre todo si estás buscando una cámara con mucho nivel de detalle o quieres recortar una imagen sin perder calidad. Además, el sensor de gran tamaño ayuda a conseguir mejores resultados sin depender de la luz.

¿Es un smartphone resistente al agua?

Cuenta con certificaciones IP66 e IP68 para proteger el móvil frente al polvo. Además, puede soportar salpicaduras e incluso inmersiones accidentales en el agua.

¿Sirve para jugar y utilizar varias apps al mismo tiempo?

También. El procesador MediaTek Dimensity 7400-Ultra, junto a sus 8 GB de RAM, es suficiente para un rendimiento muy fluido en multitarea y juegos.

Con razón es uno de los mejores smartphones de gama media del mercado, y por fin baja de precio por debajo de los 300€. ¡Solo en AliExpress y por tiempo limitado!

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