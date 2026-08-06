Si has caído rendida al matcha, esta bruma corporal a la venta en Primor es para ti

Las brumas corporales y el matcha, aunque sean muy diferentes entre sí, han crecido mucho en los últimos años. En el caso de las primeras, porque son más fresquitas, huelen muy bien y las puedes utilizar sobre el cuerpo y el pelo tantas veces como quieras. El segundo es una bebida muy de moda con un sabor intenso y un toque dulce al final.

¿Y si pudiéramos mezclar ambos productos? Lo hemos encontrado en Primor: la bruma corporal Latte Matcha Body Mist de DKNY. Si estás obsesionada con esta bebida y te gustan las brumas corporales, sobre todo en verano, esta fórmula es para ti y está rebajada un 66%. ¡El producto del verano cuesta menos de 9€!

Lo que más nos gusta de esta bruma corporal

Combina manzana, té matcha y sándalo para un aroma muy fresquito.

El formato en bruma es perfecto para aplicar tantas veces como quieras.

Intensidad ligera perfecta para usar a diario, tanto en verano como en invierno.

La puedes utilizar sola o con tu perfume de confianza.

Un aroma ligero y muy versátil para utilizar a diario

bruma corporal Latte Matcha Body Mist de DKNY Magnific

La bruma corporal Latte Matcha Body Mist de DKNY es muy equilibrada. Tiene una salida con notas de manzana para una sensación fresquita y luminosa desde la primera aplicación, mientras que el té matcha aporta un carácter original que diferencia a este body mist de otras propuestas más dulces o florales.

A medida que evoluciona sobre la piel, aparece el sándalo, con notas amaderadas que aportan el toque cálido. Y en ningún momento pierde ese acabado ligero tan típico de las brumas corporales. Querrás llevar este producto en el bolso, la bolsa de la playa y utilizarlo de día y de noche. ¡Prometido!

¿En qué se diferencia la bruma de un perfume?

La principal diferencia está en que las brumas corporales son mucho más ligeras que los perfumes, así que la sensación es más fresquita y directa sobre la piel. En cambio, los perfumes tienen una concentración más alta de aceites aromáticos.

Como un body mist es menos intenso, puedes aplicarlo tantas veces como quieras. Por ejemplo, al salir de la ducha, antes de hacer deporte o para refrescarte durante el día, sobre todo cuando hace mucho calor. Además, puedes combinar la bruma corporal con otros productos de cuidado corporal, como lociones o cremas hidratantes, incluso con un perfume que quede bien para que la fragancia dure mucho más.

Si te gusta el matcha y has descubierto hace poco las brumas corporales (incluso si estás conociéndolas ahora), esta fórmula rebajada en Primor a menos de 9€ es estupenda para el verano (y el resto del año).

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