Adiós al frizz en verano: este secador de pelo deja el pelo más brillante y mantiene a raya el encrespamiento

El verano pasa factura al pelo por el sol, el cloro de la piscina, la sal del mar e incluso por hacerte más moños o coletas de lo habitual. Si no quieres llegar a septiembre con una melena sin brillo, seca y encrespada, estás a tiempo de evitarlo con un buen secador de pelo y productos para cuidar tu melena según tus necesidades.

Aunque en verano seamos más de dejar secar el pelo al aire libre, no es lo más recomendable, porque la fibra capilar mojada se vuelve más débil y la humedad no es buena para el cuero cabelludo. En cambio, un secador de pelo inteligente reduce el tiempo de secado, mantiene la hidratación, controla el frizz y consigue una melena más bonita sin aplicar calor extremo. Como hace el secador de pelo Dyson Supersonic Nural, rebajado ahora a precio mínimo histórico (menos de 355€) en PcComponentes.

Beneficios de utilizar este secador de pelo Dyson

Los sensores inteligentes ajustan automáticamente el calor para proteger la melena y el cuero cabelludo.

Tiene un motor digital de 1.600 W y un caudal de aire de 13,3 litros por segundo.

Dispone de 3 velocidades y 4 niveles de temperatura, incluido aire frío de 28ºC para fijar el peinado.

Incluye 5 accesorios magnéticos para pelo liso, rizado, grueso o fino.

Un secador inteligente para una melena más brillante y sin frizz

Dyson Supersonic Nural PcComponentes

El secador de pelo Dyson Supersonic Nural se adapta a las necesidades de tu melena. Su punto fuerte son los sensores Nural, pues se encargan de ajustar la temperatura cuando detectan que el secador está muy cerca del cuero cabelludo para evitar el exceso de calor. También reconoce el accesorio que estás utilizando y recuerda esos ajustes para el futuro.

Emite un flujo de aire muy potente para secar el pelo en poco tiempo, lo que viene bien si tienes el pelo largo o con mucha densidad. Y como necesita menos exposición al calor para conseguir el mismo resultado, tu melena conservará mejor el brillo natural y sufrirá menos, que ya bastante paga las consecuencias del sol, el cloro y la sal del mar.

¿Te lo recomendamos? Esto es lo que dicen quienes lo han probado

"Es el secador perfecto. Llevo usándolo un mes y además de reducir considerablemente el tiempo de secado, tengo mi pelo más brillante y sano".

"Me seca el pelo muchísimo más rápido que mi secador anterior y me lo deja mucho más liso. Antes, después de secarme el pelo, me quedaba muy encrespado, pero ahora está mucho más suave".

"El mejor secador del mercado para pelo rizado. Otros me lo estropeaban y me producían mucho frizz. Con este no me ocurre y se seca en 10 minutos a pesar de tener mucha cantidad de pelo".

Sí te lo recomendamos, porque este secador de pelo es una de las mejores inversiones que puedes hacer si quieres lucir una melena bonita y cuidada, sin necesidad de dejar secar el pelo al aire. Eso sí, aprovecha que ahora está rebajado y no olvides utilizar siempre un buen protector térmico.

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