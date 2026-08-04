¿Cuándo vuelve de vacaciones la Fórmula 1? Así puedes ver la segunda mitad de la temporada desde 13,99€ al mes

La Fórmula 1 se fue de vacaciones hace poco más de una semana después del Gran Premio de Hungría. Lando Norris consiguió su primera victoria como campeón del mundo en el circuito de Hungaroring, mientras que Andrea Kimi Antonelli continuó ampliando su liderato en el Mundial para irse de vacaciones con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.

¿Y cuándo volverá de vacaciones la categoría reina del automovilismo? Lo hará entre el 21 y 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, la que será la carrera de casa para Max Verstappen. En España, la única manera de verlo es con el Plan Motor de DAZN F1, disponible para suscribirte desde 13,99€ al mes. ¿Te vas a perder la segunda mitad de temporada?

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¿Qué nos espera en la segunda mitad de temporada de F1?

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Hasta ahora, Antonelli ha sido el nombre propio de las 11 carreras que se han disputado en esta primera mitad de temporada. Cuando en los test de pretemporada vimos el buen rendimiento del Mercedes, la lógica nos decía que George Russell estaba llamado a ser el próximo Campeón del Mundo. Sin embargo, el joven italiano ha ganado seis carreras en lo que va de temporada y tiene 50 puntos de ventaja (equivalente a dos carreras) sobre un Hamilton que ha vuelto a ser el que era.

Así que en esta segunda mitad de temporada deberíamos ver a un Ferrari más competitivo, mientras que Red Bull y McLaren intentarán meterse en la pelea para 'destronar' a Mercedes, que ahora mismo es el equipo favorito para ganar los dos campeonatos.

En lo que respecta a los españoles, todas las miradas puestas están en las mejoras aerodinámicas de Aston Martin, que además viene de probar el nuevo motor Honda en un filming day con buenas sensaciones. Para Carlos Sainz se antoja una segunda mitad de temporada complicada en Williams, y con su futuro en el aire para la próxima temporada. Y, por supuesto, también tenemos por delante el primer Gran Premio de España en el circuito de MADRING.

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