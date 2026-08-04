Las rutas más bonitas de España por calas y acantilados para hacer con un kayak

¿Cuántas veces has alquilado un kayak durante tus vacaciones de verano para hacer alguna escapada a acantilados, calas o cuevas a las que solo es posible llegar a través del mar? Es un plan divertido en cualquier zona de costa, en ríos o lagos, te puedes refrescar en cualquier momento y descubrir lugares que no conocerías de otra manera.

Si es algo que repites en casi todos los lugares a los que vas de vacaciones, lo mejor que puedes hacer es alquilar un kayak hinchable. Amortizarás la inversión en un par de salidas al mar, porque el kayak hinchable de Intex está rebajado a menos de 125€ en AliExpress. Y alquilar un kayak doble en temporada alta cuesta alrededor de 60€ por una excursión de un par de horas. ¡Merece mucho la pena!

Razones para tener tu kayak hinchable este verano

Fabricado en PVC de alta resistencia para soportar el uso habitual.

Diseño hinchable que facilita el transporte y guardarlo cuando no lo necesites.

Capacidad para 2 personas, con asientos ajustables para remar con total comodidad.

Peso aproximado de 17,8 kg y medidas de 60 x 43 x 36 cm.

Disfruta del mar a tu ritmo con este kayak hinchable

kayak hinchable de Intex AliExpress

El kayak hinchable de Intex te da absoluta libertad para utilizarlo en un mar, río o lago en cualquier momento del año. Sin depender de horarios, excursiones ni tener que alquilar uno cada vez que te apetezca hacer una ruta. La ventaja es que puedes llegar a calas prácticamente vacías, disfrutar del atardecer o hacer deporte de una manera divertida.

Este kayak es para dos personas, con un diseño que favorece la navegación estable en aguas tranquilas y asientos ajustables muy cómodos. Además, está fabricado en PVC resistente, que resiste muy bien todo tipo de condiciones meteorológicas.

Las rutas más bonitas para hacer kayak en España

Cascada de Maro (Nerja): una de las rutas en kayak más conocidas de España para descubrir los acantilados de Maro y llegar a la cascada que desemboca directamente en el mar. Cala en Porter y Cova d'en Xoroi (Menorca): la zona de la costa sur de Menorca, con aguas cristalinas y muchas cuevas marinas. Playa de los Muertos (Almería): desde esta playa del Parque Natural de Cabo de Gata puedes descubrir formaciones volcánicas, cuevas y calas de difícil acceso por tierra. Islas Cíes (Pontevedra): encontrarás playas de arena blanca y aguas turquesas, así como una perspectiva totalmente diferente del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. Cabo de Formentor (Mallorca): los acantilados de Formentor esconden pequeñas cuevas y playas accesibles únicamente desde el mar.

¿Te animas? Amortizarás la inversión de este kayak hinchable doble, rebajado en AliExpress a menos de 125€, en un par de excursiones. Merece la pena por la cantidad de lugares que vas a descubrir y a los que solo se puede llegar desde el mar.

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