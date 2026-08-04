Prepara tus smoothies fresquitos en cualquier parte con esta batidora portátil de AEG rebajada a menos de 45€

¿Se te ocurre algo más apetecible en verano que un zumo de frutas o un smoothie bien fresquito? Si prefieres evitar los zumos preparados por la cantidad de azúcar que tienen y los refrescos con gas, lo mejor que puedes hacer es preparar tus propias elaboraciones con ingredientes naturales y personalizarlas a tu gusto. Y para eso solo necesitas tener una batidora portátil y mezclar todos los ingredientes que quieras.

Además, que sea portátil es un plus, ya que puedes llevártela a la playa, al gimnasio, a la oficina, de viaje o a una segunda residencia para tener tu bebida fresquita lista al momento. Una de las más cómodas del mercado es la batidora portátil AEG, rebajada 15€ y con un 10% de descuento adicional con el cupón 10DESCAEG. ¡Le vas a sacar mucho partido durante todo el año!

Lo más destacado de esta batidora portátil AEG

Las cuchillas alcanzan 20.000 rpm para preparar batidos en solo 30 segundos.

Autonomía para preparar hasta 28 batidos con una sola carga.

Capacidad de 500 ml útiles.

Diseño ligero, compacto y con una tapa de rosca a prueba de fugas.

El motor de 120 W tritura hasta ingredientes congelados para conseguir una textura homogénea.

Lleva tus batidos favoritos siempre contigo

batidora portátil AEG AEG

Lo mejor de tener la batidora portátil de AEG es la libertad que da para preparar cualquier receta en segundos, estés donde estés. Solo tienes que introducir la fruta, añadir agua, leche o bebida vegetal, pulsar un botón y tendrás lista tu preparación en menos de un minuto. Viene bien si haces alguna comida fuera de casa o quieres evitar recurrir a refrescos con gas y azúcar.

Otro aspecto muy a favor es que tiene un rendimiento muy potente pese a ser una batidora pequeña y compacta: 120 W de potencia y 20.000 rpm para conseguir mezclas suaves y homogéneas. Además, el cuerpo compacto, el asa de silicona y el sistema de cierre hermético hacen que sea superfácil de transportar, sin riesgo de sufrir derrames.

Preguntas frecuentes

¿Qué puedes preparar con una batidora portátil?

Esta batidora portátil es perfecta para hacer smoothies de frutas, batidos de proteínas, zumos con frutas blandas, bebidas vegetales mezcladas con fruta e incluso recetas con ingredientes congelados.

¿Cuántos batidos puede preparar con una sola carga?

Según las pruebas realizadas con el fabricante, puedes elaborar hasta 28 batidos con frutas blandas, si tienes la batería completamente cargada.

¿Sirve para triturar fruta congelada?

Sí. Gracias al motor de 120 W y a las seis cuchillas, que giran a 20.000 rpm, esta batidora AEG puede procesar ingredientes congelados para conseguir una textura uniforme.

¿Es cómoda para llevar de viaje?

¡Comodísima! El diseño compacto, el cierre hermético y el asa de silicona facilitan el transporte en una mochila, una bolsa de deporte o una maleta sin riesgo de fugas.

¿La puedo conseguir rebajada?

Sí. Esta batidora portátil de AEG está rebajada en su tienda online durante las rebajas de verano, y con el cupón descuento 10DESCAEG tienes un 10% de descuento extra en el carrito.

Por menos de 45€, puedes tener una batidora portátil de AEG que puedes llevar a cualquier parte y a la que le sacarás muchísimo partido durante todo el año. ¡Nos encanta!

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