Vende tu coche rápido y seguro en España: la guía Flexicar para una transacción sin sorpresas

Flexicar es una de las mejores opciones para vender tu coche de manera rápida y segura en España, porque se encargan de gestionar el proceso por ti.

El mercado de coches de ocasión en España se encuentra en un muy buen momento. Por cada turismo nuevo matriculado en 2025 se vendieron casi 2 vehículos de ocasión, según los últimos datos de GANVAM, lo que confirma que los coches de segunda mano siguen estando muy presentes en el radar de los conductores. Y las razones son evidentes: precios competitivos, disponibilidad inmediata, un catálogo muy amplio para elegir, garantía mínima de un año por ley…

Estamos más o menos familiarizados con el proceso de comprar un vehículo, pero ¿cómo vender un coche de manera rápida y segura en España? Es una pregunta lógica y no viene sola, pues los conductores también quieren saber cómo conseguir un buen precio, qué documentación es necesaria, quién se encarga de hacer el cambio de titularidad o qué ocurre si surge un problema con el vehículo después de la venta. Una de las mejores opciones si estás pensando en vender tu coche de ocasión es acudir a Flexicar, una de las principales compañías del mercado de ocasión con 14 años de experiencia, una red de concesionarios propios repartidos por toda España y un proceso cómodo para vendedor y comprador. ¡Te contamos todo lo que tienes que saber!

¿Cuál es la forma más rápida y segura de vender un coche en España?

Si estás pensando en vender tu coche, hay dos alternativas para hacerlo: venta entre particulares y venta profesional. Si te decantas por la primera opción, tendrás que publicar tú mismo el anuncio, responder a las solicitudes, enseñar el vehículo, negociar y encargarte de hacer el cambio de titularidad ante la Dirección General de Tráfico (DGT). Y si después de la venta surge algún problema, tendrás que responder por ello.

La segunda opción (y la más cómoda) es acudir a un profesional, que hoy en día es la mejor forma de vender un coche rápido y seguro en España. En el caso de Flexicar, su equipo de profesionales se encargará de todo el proceso, desde que contactas con ellos para solicitar una tasación hasta la firma. Estas son algunas de las ventajas de vender tu coche de ocasión con Flexicar:

Tasación gratuita online o presencial.

El proceso está supervisado en todo momento por profesionales.

Gestión de toda la documentación y trámites administrativos.

Pago al vendedor dentro del plazo previsto desde la firma.

Si vas a comprar un coche de ocasión en Flexicar, puedes entregar tu vehículo antiguo como parte del pago.

¿Cómo funciona el proceso para vender tu coche en Flexicar?

Flexicar Flexicar

El proceso para la venta de tu coche de ocasión en Madrid o en cualquier otra ciudad española con Flexicar es sencillo y cómodo. Estos son los pasos a seguir.

Paso 1: Solicita una tasación gratuita

Puedes solicitar una primera tasación gratuita desde la página web de Flexicar o directamente en un concesionario. Solo tienes que introducir los datos del vehículo y obtendrás una primera valoración aproximada para hacerte una idea del valor en el mercado de tu coche.

Paso 2: tasación presencial y oferta

Si la cifra de la primera tasación te convence, tendrás que acudir a uno de los concesionarios de Flexicar para una revisión presencial. Un equipo de expertos revisa el vehículo (estado general del coche, kilometraje, historial de mantenimiento, equipamiento…) y te hace una oferta definitiva por él.

Si tienes previsto comprar un coche de ocasión en Flexicar, puedes utilizar tu vehículo antiguo como parte del pago. Un portavoz de la empresa señala que trabajan para ofrecer una tasación que se ajuste lo máximo posible al valor real del vehículo y se aseguran de que el proceso sea 100% transparente.

Paso 3: firma y gestión de todos los trámites

Por último, si decides aceptar la oferta de tasación, Flexicar se encarga de todos los trámites y de gestionar la documentación. Es decir, preparar el contrato de compraventa, hacer el cambio de titularidad en la DGT y el pago de los costes asociados e impuestos por el traspaso.

Además, el vehículo pasa a ser titularidad de Flexicar, y cuando lo vendan serán ellos los que asuman el año de garantía obligatoria por ley. Es la manera de vender tu coche de manera rápida y segura en España, porque puedes despreocuparte por completo después de la venta.

¿Qué documentación necesitas para vender un coche en Flexicar?

Flexicar Flexicar

La documentación necesaria si acudes a Flexicar Barcelona o a cualquier otra ciudad de España es la siguiente:

DNI o NIE del titular del vehículo.

Permiso de circulación.

Ficha técnica del vehículo.

Justificante del impuesto de circulación.

En caso de sociedades, documentación de la empresa y del representante legal.

Preguntas frecuentes para vender un coche con Flexicar

Flexicar es una compañía que lleva 14 años en el mercado de vehículos de ocasión. Hacen fácil el proceso de comprar y de vender un coche de ocasión, y todos los vehículos pasan por un proceso de revisión en más de 100 puntos que garantiza que están en buen estado. ¿Tienes dudas? Recopilamos las preguntas frecuentes para vender tu coche en Flexicar.

¿Flexicar es una empresa fiable?

Sí. Flexicar tiene más de 14 años de experiencia en el sector de la compraventa de vehículos de ocasión, con una red de concesionarios propios distribuidos por toda España. El proceso de compra y venta está supervisado por profesionales, y los vehículos destinados a la venta pasan por una revisión de más de 100 puntos antes de su comercialización.

¿Cómo funciona la tasación de Flexicar?

La tasación comienza con una valoración inicial a través de su web o de forma presencial en uno de sus concesionarios. Después, un profesional revisa el vehículo para elaborar una oferta definitiva teniendo en cuenta el estado general del coche, el equipamiento y el historial de mantenimiento, entre otras cuestiones.

¿Qué ocurre con el cambio de titularidad?

Es una de las principales ventajas de hacer la venta de tu coche de ocasión en Madrid o en cualquier otra ciudad española. Flexicar se encarga de gestionar el cambio de titularidad en Tráfico y el resto de trámites administrativos del proceso de compraventa.

¿Puedo entregar mi coche como parte del pago?

Sí. Si además de vender tu coche quieres comprar otro vehículo, Flexicar acepta el vehículo como parte del pago. Esto incluso puede mejorar la valoración en una operación de compraventa para facilitar el cambio de vehículo en una única gestión.

¿Qué garantía tiene un coche de segunda mano en Flexicar?

Todos los vehículos que comercializa Flexicar tienen una garantía legal mínima de un año. Si quieres, también puedes contratar una garantía ampliada con más coberturas.

La manera más rápida y segura de vender tu coche en España es dejarlo todo en manos de profesionales, aún más en el caso de una empresa con experiencia de sobra en el sector del vehículo de ocasión, que es el que hoy lidera el sector. El modelo de Flexicar contempla tasación gratuita, gestión total de la documentación, pago puntual después de la firma y una red de concesionarios repartida por todo el territorio español.

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